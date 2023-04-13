В Пензе может появиться центр ядерной медицины

Компания «Медскан» намерена построить в Пензе центр ядерной медицины. О подписании соответствующего протокола сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Компания готова вложить в проект до 700 млн руб. Начать работы планируют в этом году, а завершить — в 2025м. Глава региона отметил, что обсуждение строительства центра началось давно: «Это невероятно важный проект, который значительно улучшит качество диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Это поможет сохранить многие жизни».

Проектом подразумевается создание новых лабораторно-диагностического и хирургического корпусов областного онкодиспансера и онкологического центра.