Пензенские власти опасаются провокаций в День Победы

Пензенские власти уделят особое внимание безопасности участников парада победы в ходе празднования 78-й годовщины. Об этом на совещании в региональном правительстве заявил министр внутренней и информационной политики Павел Маслов. Его слова приводи сетевое издание «ПензаИнформ». «В условиях действующего режима базовой готовности возможны провокации, связанные с недружественными действиями зарубежных государств», — уверен чиновник.

Господин Маслов добавил, что подготовка к празднованию началась еще в минувшем декабре, так как в условиях спецоперации борьба с нацизмом получила новый смысл.

Торжественные мероприятия начнутся в Пензе уже 2 мая.

Никита Маркелов