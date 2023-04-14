Саратовский участник СВО осужден за вывоз боеприпасов

Вступил в силу приговор военнослужащему, который вывез боеприпасы из Мариуполя Донецкой народной республики. Кирилла Кириллова задержали в саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда.

Судом установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый Кириллов нашел в окопе неучтенные боеприпасы: 60 патронов для огнестрельного оружия. Мужчина сложил их в вещевой мешок. Боеприпасы нашли сотрудники службы безопасности аэропорта «Гагарин». Дело завели по статье о незаконном обороте или ношении боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ).

В тексте приговора, размещенном в картотеке дел суда, указано, что вечером 1 декабря две упаковки с чем-то похожим на патроны увидели на рентгене, установленном на входном контроле. Приехавшая с кинологом собака обнюхала багаж Кирилла Кириллова и встала в сигнальную позу.

«Из заключения эксперта от 9 декабря 2022 г. следует, что предоставленные на исследование 60 патронов являются промежуточными патронами образца 1974 г., калибра 5, 45 мм х 39 мм с бронебойной пулей. Патроны предназначены для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии калибра 5, 45 мм (автоматов „АК-74“, „АКМ-74“ и т. п.)», — говорится в приговоре. В рамках экспертизы указанными патронами произвели 12 успешных выстрелов из «АК-74».

Подсудимый Кириллов полностью признал вину. Дело поступило в суд 25 января этого года. 22 марта судья Ольга Гоцева вынесла приговор — три года условно с двухлетним испытательным сроком. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершено в период частичной мобилизации. Также мужчине нужно будет оплатить 12,5 тыс. руб. расходов на госзащитника Сергея Кириллова.

Дарья Васенина