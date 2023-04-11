Регионы РФ получат 22 миллиарда на дома для пожилых и инвалидов

Саратовская, Пензенская и Астраханская области получат из федерального бюджета дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Соответствующее распоряжение от 8 апреля за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовали на сайте Правительства России.

Решение приняли в связи с обращениями глав регионов, где строительство таких учреждений идет с опережением. В списке указан 41 субъект федерации. Всего выделили 22 млрд руб.

Саратовская область получит в 2023 году 195,23 млн руб. и 164,17 млн руб. — в 2024м. Пензенской и Астраханской областям выделили допфинансирование только на 2023й: 255,92 и 206,06 млн руб. соответственно.

Дарья Васенина