Инвестиционный комитет появился в Астраханской области

Инвестиционный комитет создан в Астраханской области. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Князев.

В тексте документа говорится, что орган создан по поручению Президента РФ Владимира Путина, озвученному на Петербургском экономическом форуме 2021 года.

Комитет является постоянно действующим совещательным органом при губернаторе Астраханской области. Он создан для защиты прав и интересов инвесторов региона; разрешения разногласий и споров инвесторов с представителями власти.

Возглавили комитет губернатор Игорь Бабушкин, председатель областного правительства Олег Князев вице-премьер Казбек Хадиков. Помимо них в состав вошли еще 25 человек. Среди них семь членов регионального кабмина, представители ресурсоснабжающих организаций, «Опоры России», Российского союза промышленников и предпринимателей, Астраханской ТПП и «Деловой России».

Дарья Васенина