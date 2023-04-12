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Пензенский суд рассмотрит уголовное дело экс-министра культуры

Уголовное дело бывшего министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой дошло до суда. Об этом сообщает прокуратура региона. Второй фигурант — экс-руководитель драмтеатра Александр Фомин. Бывшей чиновнице вменяют ч. 3 ст. 33 УК РФ (подстрекательство и пособничество к преступлению), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). По версии следствия с мая 2018 года по декабрь 2021-го госпожа Кудрова воспользовалась служебным положением и фиктивно устроила на работу в драматический театр свою дочь. В этом ей якобы помог господин Фомин. В результате учреждение и региональное управление фонда социального страхования РФ понесли ущерб свыше 380 тыс руб.

Бывшему руководителю драматического театра также вменяют получение взятки в размере 30 тыс руб за заключение договоров на музыкальное оформление ряда спектаклей — факт получения денег якобы зафиксировали сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

Теперь дело рассмотрит Ленинский районный суд города.

Никита Маркелов

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