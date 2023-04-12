Бывшего судью волгоградского арбитража обязали возместить 50-миллионный ущерб

Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал 50,8 млн руб с предпринимателя Олега Макарова по иску от прокурора Краснооктябрьского района. Об этом сообщает прокуратура региона.

В конце 2021 года Макарова приговорили семи с половиной годам колонии общего режима за присвоение имущества (ч.4 ст.160 УК РФ), отмывание денег (ч.4 ст.174.1 УК РФ), невыплату заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (ч.1 ст.199 УК РФ). Суд установил, что предприниматель, будучи фактическим руководителем ООО «СтройРос» на основании агентского договора получил доступ к счету саморегулируемой организации некоммерческого партнерства, куда строительные компании платили взносы для оказания взаимопомощи. В 2014 году Макаров вывел оттуда порядка 50,8 миллионов рублей.

До того, как заняться бизнесом, подсудимый занимал должность судьи Арбитражного суда Волгоградской области.

Никита Маркелов