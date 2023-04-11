Аграриев по весне считают

Саратовские аграрии массово ищут рабочие руки — это следует из данных аналитиков рекрутингового портала hh.ru. В соответствующем рейтинге область заняла второе место, уступив лишь соседней Чувашии. Региональные власти с удивлением реагируют на статистику, уверяя, что местные вузы способны покрыть любой дефицит. Представители отрасли называют причиной резкого роста осеннюю частичную ­мобилизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В канун летнего сезона у саратовских аграриев вырос спрос на специалистов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В канун летнего сезона у саратовских аграриев вырос спрос на специалистов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на рабочие руки среди сельхозпроизводителей Саратовской области вырос на 60%. Соответствующее исследование провели специалисты портала hh.ru. Если в первом квартале прошлого года работодатели сектора разместили на соответствующем ресурсе порядка 270 объявлений, то в текущем периоде число выросло до 430. В Приволжском федеральном округе количество вакансий в отрасли выросло на 31%. Саратовская область заняла в рейтинге второе место среди субъектов РФ, уступив лишь Чувашии — там рост составил 124%. Третье и четвертое место заняли Ульяновская область и Пермский край с результатами 56% и 54% соответственно. Согласно исследованию, 77% вакансий размещают работодатели из сферы земледелия, растениеводства и животноводства.

Кадровый вопрос актуален среди саратовских сельхозпроизводителей не первый год, однако, ничего критического в текущей ситуации нет, уверен зампред саратовского правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский: «Все сельхозмашины в полном объеме укомплектованы кадрами. По той информации, которая поступает нам от органов местного самоуправления, которым предоставляют информацию хозяйствующие субъекты, на период весенне-полевых работ все укомплектовано. Ситуация держится на особом контроле министерством сельского хозяйства Саратовской ­области».

В региональном минсельхозе также не подтвердили «Ъ» наличие кадровых трудностей в саратовском АПК. По словам чиновников, «размещение большего, чем в 2022 году, числа вакансий на сайте по поиску работы, не является само по себе признаком кадрового голода или основанием для такого вывода. Скорее это свидетельствует о более тщательном подходе работодателей к поиску квалифицированных работников, а также соискателей к поиску подходящей по всем параметрам работы». В министерстве уверяют, что «потенциал образовательных учреждений области позволяет обеспечивать потребность сельскохозяйственной отрасли региона в квалифицированных кадрах. Ежегодно выпускается более двух тысяч специалистов и около двух тысяч работников массовых профессий в области АПК». Госслужащие заявляют, что в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» 97 студентов в текущем сезоне уже получили права на управление трактором и «направляются для прохождения практики в сельскохозяйственные организации». А ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения» позволяет региону компенсировать работодателям отрасли 90% оплаты деятельности утроенных студентов. «Благодаря данной программе в организации АПК ежегодно дополнительно трудоустраиваются по направлению подготовки более 130 студентов»,— ответили в правительстве «Ъ».

К текущему спросу на рынке аграрного труда привел комплекс факторов, среди которых — многолетнее развитее отрасли и убыль населения. В этом уверен директор компании-экспортера саратовской сельхозпродукции ООО Аскада Антон Ахмадулин: «За последние 10 лет сельхозпроизводители смогли получать высокую добавленную стоимость. Смогли позволить себе хорошую технику, хороший семенной комплекс. Все это привело к росту рынка и конкуренции. Государственная поддержка сыграла не последнюю роль. Не будем забывать и убыль населения, старение. В сельской местности населенные пункты исчезают деревнями. Но главная причина текущего резкого роста — частичная мобилизация. Еще осенью производители почувствовали нехватку кадров». Господин Ахмадулин добавил со ссылкой на партнеровпроизводителей, что указ о частичной мобилизации затронул практически каждое хозяйство: «Все фермеры, с которыми мы работаем, связывают рост числа вакансий с частичной мобилизацией. Осенью забрали, зимой не нуждались, теперь дефицит возник. У кого-то пять человек с хозяйства забрали, у кого-то двадцать. Далеко не всем удалось оформить бронь, тем более если сотрудники не были официально трудоустроены».

Руководитель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы Иван Бабошкин также удивился вопросу корреспондента «Ъ» о кадровом голоде: «Мы регулярно проводим штабы с главами районов. Ни один руководитель ни одного района не сказал о том, что у них существует дефицит кадров. Никто не сказал, что у них есть проблема, требующая немедленного вмешательства. Если есть случаи мобилизации, то для сельского хозяйства они не носят шокирующий характер». Господин Бабошкин ответил «Ъ», что если мобилизационные мероприятия коснулись теневого сектора (нетрудоустроенных официально. — «Ъ»), то это «другой разговор».

Никита Маркелов