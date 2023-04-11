Не трейд-ином единым

Аналитики «Авито Авто» сообщают о росте спроса на подер­жанные автомобили премиум класса. Тенденция отмечается по всей стране, в частности, в Астраханской, Волгоградской и Саратовкой областях. Эксперты объясняют этот процесс уходом с рынка зарубежных производителей, как следствие, невозможностью купить новый автомобиль, и налаживанием параллельного ­импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Согласно данным «Авито Авто», продажи автомобилей с пробегом до трех лет премиальных брендов в I квартале 2023-го выросли в России на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля таких авто составила 1,8% от общего числа проданных на вторичном авторынке. Средняя цена — 5,99 млн руб.

В январе-марте этого года продажи б/у авто Eкласса выросли в Саратовской области на 6,3%, в Волгоградской — на 10,4%, а в Астраханской — на 13%. Доля таких машин на вторичном авторынке составила 0,4% в Саратовской области, 0,3% в Волгоградской и 0,5% в Астраханской. Средняя стоимость составила в этих регионах 5,99 млн руб., 5,375 млн руб. и 5,35 млн руб. соответственно.

Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей данного сегмента в Саратовской и Волгоградской областях занимает BMW пятой серии (средняя стоимость 4,35 млн руб.), а в Астраханской — Lexus RX (10,7 млн руб.). В стране чаще всего покупают BMW X5 (5,1% от общих продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет; средняя цена — 7,948 млн руб.); на втором месте — BMW пятой серии (4,4%; 4,35 млн руб.); на третьем — Mercedes-Benz Eкласса (4,2%; 4,458 млн руб.); на четвертом — Lexus RX (3,8%; 5,8 млн руб.); пятое место у BMW X7 (3,4%; 10,7 млн руб.).

«Несмотря на высокую стоимость, интерес к автомобилям премиальных брендов с пробегом растет. Покупатели ценят в них высокое качество сборки и надежность. Автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как альтернативу машине из салона. Средняя цена премиальных б/у авто ниже, чем у новых автомобилей данного сегмента, но при этом они отличаются более современной комплектацией, хорошим состоянием, а также зачастую имеют небольшой пробег»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

Ведущий эксперт управляющей компании средствами физических и юридических лиц «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов объяснил «Ъ», что рост интереса к б/у автомобилям премиального сегмента может быть обусловлен несколькими причинами. Вопервых, многие автопроизводители ушли из страны, а новая продукция стала недоступна. В результате потребители переключились на автомобили этих же брендов, но с пробегом: «Вовторых, возможно, в полном объеме заработал параллельный импорт, и наиболее привлекательным по соотношению «цена-качество» стал ввоз в страну именно премиальных автомобилей с пробегом. Втретьих, могли измениться финансовые условия для приобретения таких автомобилей, от нормализации доходов потребителей до появления привлекательных кредитов на их покупку, что повлияло на спрос».

Эксперт уточнил, что не все покупатели стремятся сэкономить. Некоторые считают, что лучше купить более дорогой автомобиль, но надолго, чем дешевый на несколько лет. Такие потребители, отмечает господин Баранов, приобретают б/у автомобиль премиальной марки, а не новый бюджетный автомобиль других брендов, например, новых для РФ марок: «Также сейчас доступны различные автомобили с пробегом — как с пробегом по стране, так и ввезенные из-за рубежа, включая продукцию брендов, прекративших работу в РФ, которые поставляют по параллельному импорту».

Руководитель отдела продаж б/у автомобилей саратовского дилера Toyota Мурад Кажгалиев рассказал «Ъ», что среди жителей региона спросом пользуются премиальные автомобили марок BMW, Lexus и Mercedes. Стоимость поддержанных автомобилей Eкласса за последний год выросла, а предложение упало. Господин Кажгалиев объяснил это изменением структуры импорта машин и комплектующих обозначенного сегмента: «Снизилась доступность запасных частей на авто премиум-класса, стоимость же выросла на 20–30%».

Мурад Кажгалиев уточнил, что сегодня купить автомобиль из-за границы можно только поддержанный, поскольку дилерские центры других стран продают автомобили только своим гражданам. Покупать машину за границей господин Кажгалиев не рекомендует в связи с риском некорректно оформить таможенные и сопроводительные документы.

Владелец автомобилей премиум-класса Василий Афанасьев рассказал «Ъ», что движет сегодня покупателями: «Раньше было целесообразнее купить новый автомобиль, продав старый, — доплатить по трейд-ин или даже выйти в ноль. Обычно так и делали: берешь новый автомобиль, два-три года, пока действует гарантия, ездишь, потом меняешь».

Сегодня, отмечает собеседник «Ъ», ситуация меняется. Привычные премиальные автомобили и запчасти к ним, рассказывает господин Афанасьев, вполне доступны покупателю, но с двумя оговорками: стало дороже и дольше. Параллельный импорт, по словам саратовца, уже налажен, но из-за сложности логистических цепочек иностранные автомобили Екласса и комплектующие стали существенно дороже. Также теперь их приходится заказывать заранее и ждать, поскольку большей части дилеров невыгодно закупать большие объемы товаров, которые, вероятно, не смогут продать.

Господин Афанасьев заметил, что рынок премиум автомобилей в России сегодня активно осваивается японскими и китайскими производителями. Собеседник уточнил, что последние предлагают модели, ничем не уступающие и даже превосходящие западные.

Дарья Васенина