Космический парк может появиться на месте приземления Гагарина

Образовательный парк космической направленности федерального уровня и детский космопарк могут появиться на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании с профильными чиновниками. Информацию распространили авторы телеграм-канала «Володин Саратов». По словам парламентария, концепцию определит рабочая группа, которую создадут на базе Саратовского технического университета.

Господин Володин уточнил, что открытый в 2018 году мемориальный комплекс — лишь первый этап регионального проекта. Когда встал вопрос о транспортной доступности комплекса, власти анонсировали восстановление маршрутов речного транспорта до ближайших сел. Стоимость проекта оценили в 300 миллионов рублей, но к его реализации так и не приступили.

Никита Маркелов