Инвестициям открыли коридор

Валовой продукт Волгоградской области к 2034 году может вырасти в два с половиной раза. Такой прогноз дал губернатор Андрей Бочаров на встрече с высокопоставленными чиновниками, представителями крупного бизнеса, депутатами и общественниками. Двухчасовое мероприятие транслировали в прямом эфире; в пресс-службе сказали, что текста доклада нет: господин Бочаров будет импровизировать. Губернатор не представил публике точных экономических расчетов, зато сравнил бюджет 2022 года с бюджетом 2014-го. Эксперты отмечают, что доклад губернатора следует прочитать ­внимательнее.

Главным результатом работы региона за годы своего руководства господин Бочаров назвал выполнение полутора тысяч инвестиционных проектов на общую сумму 1,7 трлн руб., создавшие 22,5 тысячи новых рабочих мест, больше всего в промышленности — 9,2 тыс. По сравнению с 2014-м бюджет вырос более чем вдвое — до 157,9 млрд руб. В частности, федеральные ассигнования выросли с 21,5 млрд до 55 млрд руб.

К 2034 году Волгоградской области по силам увеличить ВРП в 2,5 раза — до 2,5 трлн руб., удвоить доходную часть бюджета (до 300 млн), а также создать 50 тысяч новых рабочих мест, уверен губернатор. По словам господина Бочарова, в регионе есть все необходимое, чтобы достичь этого — развитая промышленность, собственная сырьевая база и особенно выгодное географическое положение. Эффект от последнего особенно заметен в связи с развитием международного транспортного коридора (МТК. — «Ъ») «Север-Юг». Действующий второй срок губернатора заканчивается в сентябре будущего года. Построив планы на 2036 год, губернатор спрогнозировал будущее региона на следующие два электоральных цикла.

Вписан в МТК регион будет несколькими крупными проектам, в первую очередь обходом Волгограда, строительство которого уже ведется. Ориентировочная стоимость проекта около 100 млрд руб. Обход Волжского обойдется в 48 млрд — уже ведутся проектные изыскания. Продолжится развитие мостового перехода через Волгу, развитие железнодорожного узла у станции им. Максима Горького, модернизация аэропорта.

Ключевыми инвестпроектами в промышленности глава региона назвал новый газохимический комплекс на базе АО «Каустик» (195 млрд руб. инвестиций), развитие площадки «Химпрома» (120 млрд руб.) и создание всероссийского центра спецсталей и нержавеющей стали на базе Волжского трубного завода (120 млрд). В целом именно промышленность, по мнению губернатора, останется локомотивом развития. С нынешних 31% в ВРП индустрия вырастет до 33,5%.

Губернатор также вступил в диалог с представителями крупного бизнеса. Вскоре после начала встречи господин Бочаров поочередно обратился к нескольким присутствующим руководителям крупных предприятий, которые, по словам главы региона, в 2014–2016 годах «не очень верили в возможность заметных изменений». Директор по операционной деятельности дирекции по новым проектам компании РУСАЛ Юрий Моисеев, ранее возглавлявший Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ), сообщил, что далеко не во всех регионах власть так тесно взаимодействует с бизнесом. Он напомнил, как ВгАЗ благодаря настойчивости региональных властей вышел на беспрецедентное соглашение с энергетиками и федеральными властями, и завод удалось не только расконсервировать, но и развить, создав новые производства и 1,5 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест.

Основатель группы Volgabus Анатолий Бакулин (созданный им бизнес по производству автобусов вырос с 2,5 млрд руб. в 2014м до 11,3 млрд в 2022 году) признал, что главный импульс роста предприятию дала господдержка (в первую очередь программы закупки транспорта для муниципальных предприятий. — «Ъ»). По мнению Господина Бакулина, «любое предприятие любой формы собственности без сильной региональный политики развиваться не может». Похожую мысль несколько раз высказал и сам Андрей ­Бочаров.

Президент строительной компании «БИС» Александр Назаров (за последние годы компания нарастила ввод жилья с 24,5 до 88,6 тыс. кв. м в год. — «Ъ») подчеркнул, что главный драйвер стройиндустрии в регионе — это госинвестиции, в первую очередь программы расселения ветхого и аварийного жилья.

Председатель комитета Волгоградской облдумы по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов отметил, что доклад губернатора еще предстоит изучить детально по части показателей и влияния разных макроэкономических факторов, но с главным направлением он принципиально согласен: «Задачи нужно ставить, если не будет планов, мы не будем развиваться».

При этом господин Шарифов отметил, что шансы на успешную реализацию основных проектов хорошие, даже несмотря на технологические санкции. Волгоградские предприятия уже частично пользуются параллельным импортом, но в большинстве случаев переориентируются на азиатских поставщиков обо­рудования.

Ярослав Малых