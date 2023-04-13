Экс-начальник пензенской колонии получил условный срок за смерть заключенного

Железнодорожный районный суд города Пензы признал экс-руководителя исправительной колонии виновным в нарушении правил охраны труда с летальным исходом (ч.2 ст. 143 УК РФ). Согласно данным сайта органа приговор Аркадию Талышеву по такой статье зачитала судья Марина Егорова. Согласно данным из открытых источников Аркадий Иванович Талышев еще год назад руководил ФКУ «Исправительная колония № 5».

По сообщениям местных СМИ, подсудимый, будучи начальником казенного учреждения, распорядился отремонтировать ряд построек. Работы велись силами осужденных. Когда один из них упал с пятиметровой высоты и скончался, выяснилось, что руководитель колонии пренебрег возложенными на него обязанностями по охране труда. Инцидент произошел в мае 2022 года; в сентябре Аркадий Талышев ушел со службы.

Суд учел наличие малолетнего ребенка, медалей; подсудимый признал вину и раскаялся. Бывшего главу колонии приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Максимальное наказание, предусмотренное частью 2 ст. 143 УК РФ — лишение свободы на срок до пяти лет или пожизненный запрет на определенную деятельность — «Ъ».

Никита Маркелов

Никита Маркелов