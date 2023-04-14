Курс доллара. Прогноз на 17–21 апреля

Егор Жильников,

главный аналитик Технически у доллара сохраняется потенциал снижения на фоне его накопившейся перекупленности Инвесторы фиксируют свои позиции после роста прошлой недели на фоне ослабления доллара на глобальных рынках. Давление на доллар оказывает недавно вышедшая статистика по инфляции США, которая оказалась лучше ожиданий. Отметим, что, по сообщениям крупных отечественных банков, многие держатели вкладов конвертируют свои валютные депозиты в рубли, что формирует дополнительный спрос на национальную валюту. Технически у доллара сохраняется потенциал снижения на фоне его накопившейся перекупленности. Ожидаем активизации экспортеров на рынке ввиду постепенно приближающихся налоговых выплат, что позволит доллару протестировать нижнюю границу диапазона — 80–82 руб.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики В целом волатильность в валютных парах снизилась До конца следующей недели мы прогнозируем торги в диапазоне 80–83 руб./$. Все больше становится актуальной идея по фиксации прибыли в валютных активах и покупке рублевых. Так, мы наблюдаем рост котировок «голубых фишек» на бирже, а также спрос на облигации российских эмитентов на первичных размещениях. Ожидаем, что к концу следующей недели рубль получит поддержку от конвертации валютной выручки экспортерами. Также дополнительное позитивное влияние окажут растущие котировки нефти. В целом волатильность в валютных парах снизилась. До конца месяца можно ожидать стабилизацию курса на текущих уровнях. Определенное влияние окажет заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится 28 апреля.

Марина Никишина,

главный экономист В среднесрочной перспективе видим курс в более широком диапазоне — 78–85 руб./$ Умеренная рецессия в США, вероятно, неизбежна, а деловая активность снижается, из-за чего ФРС уже в ближайшее время может приостановить рост ключевой ставки. В мае рынок ожидает повышение на 25 б. п., до 5–5,25%, а к концу года, возможно, ее снижение. В совокупности с растущим торговым дефицитом в США это ведет к ослаблению доллара на глобальных рынках. При этом восстановление китайской экономики поддержит цены на энергоносители на высоком уровне. Для российской валюты и бюджета это позитивный фактор. По оценкам банка «Зенит», пара доллар-рубль нашла равновесие и на следующей неделе будет находиться в коридоре 80,5–81,5 руб./$. В среднесрочной перспективе видим курс в более широком диапазоне — 78–85 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На мировом рынке растет спрос на рисковые активы Рубль стремится к укреплению на фоне роста нефтяных цен, а также глобального ослабления доллара. В качестве поддержки для рубля выступают продажи юаней на 3,7 млрд руб. в рамках бюджетного правила. На стороне российской национальной валюты играют новости рынка энергоресурсов. К ним можно отнести сообщения о наращивании Австрией импорта российского газа. Экспортеры готовятся к старту налоговых выплат, которые также способны добавить оптимизма рублю, увеличив предложение валюты. Тем временем на мировом рынке растет спрос на рисковые активы. В качестве ориентира на текущий момент выступает статистика из США, которая говорит о замедлении роста индекса цен производителей в марте.