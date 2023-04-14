Евгений Пригожин хочет снимать губернаторов

Предприниматель и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин направил обращение в Госдуму с просьбой разработать законопроект, который позволит отправлять губернаторов в отставку, если это поддерживают 10% избирателей региона. Кроме того, в своем письме бизнесмен активно критикует губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов поддерживает идею инициативы. Однако эксперты считают, что действия господина Пригожина стоит рассматривать как пиар-кампанию, а не реальную попытку изменения законодательства.

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Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправки в законодательство, согласно которым губернаторы будут досрочно лишаться полномочий, в случае если за их отставку собрано не менее 10% подписей избирателей. В своем письме бизнесмен также активно критикует губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Евгений Пригожин утверждает, что с 2019 года в городе «провалены» транспортная и мусорная реформы, коммунальные службы не справляются с зимней уборкой Петербурга, растут тарифы на услуги ЖКХ и капитальный ремонт.

Причиной для составления документа мог также стать якобы существующий в Петербурге запрет наружной рекламы ЧВК «Вагнер», о котором заявлял Евгений Пригожин. Официального подтверждения этой информации нет.

Бизнесмен уже не раз обращался к Госдуме с целью повлиять на господина Беглова.

«Действующее правительство города во главе с губернатором фактически дискредитировало себя и окончательно подорвало доверие горожан, не только к себе, но и к власти в целом,— написал Евгений Пригожин в своем обращении.— Все это привело к тому, что губернатор Санкт-Петербурга имеет беспрецедентно низкий электоральный рейтинг, а в регионе наблюдается рост социальной напряженности, что недопустимо на фоне проведения специальной военной операции».

«Ъ» обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга, но на момент выхода материала ответа от губернатора в редакцию не поступило.

В обращении указано, что согласно нормам федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (№414-ФЗ) механизм отставки главы субъекта РФ, утратившего доверие населения, отсутствует.

При этом Евгений Пригожин апеллирует к статье 3 Конституции РФ, где сказано: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ».

По данным избиркома, в Санкт-Петербурге 3,9 млн избирателей. Если инициатива Евгения Пригожина дойдет до реального закона, то для отставки градоначальника потребуются голоса 391 тыс. петербуржцев.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил «Ъ», что в целом поддерживает предложение Евгения Пригожина: «Нужно элиту поближе к народу. Про проценты, конечно, надо с экспертами. Может, лучше, чтобы 11,5%. Про позицию фракции не знаю».

Однако эксперты скептически оценивают шансы подобной инициативы на принятие. Так, юрист Анастасия Буракова заявила «Ъ», что много лет Кремль работал над тем, чтобы выстроить вертикаль и контролировать региональные элиты: «Поэтому реальный инструмент, который позволит влиять на эту вертикаль населению (а собрать 10% подписей — реальная задача), никогда не будет введен при нынешней конфигурации».

Вице-президент Российской ассоциации политической консультации (РАПК) Петр Быстров усомнился, что обращение господина Пригожина действительно направлено для смещения Александра Беглова с должности. «Я думаю, что это скорее пиар-акция, чем история, связанная с реальными действиями по освобождению Беглова от занимаемой должности. Главы субъектов федерации назначаются и освобождаются от должности решениями президента страны. Поэтому, если Пригожин действительно бы захотел освободить губернатора Санкт-Петербурга от должности, он бы обращался не к Володину, а к тому, кто действительно может это сделать»,— пояснил господин Быстров.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор также счел действия господина Пригожина пиаром. Он уточнил, что если инициатива действительно будет рассмотрена, то для отставки губернаторов придется проводить дорогостоящие референдумы.

«Это ведь настоящие выборы, но с отрицательным знаком. Поэтому попугать губернатора можно, тем более учитывая особое положение Пригожина и его отношения с официальными органами власти. Но в реальности только ради его желания уколоть нашего губернатора такие вещи вряд ли будут всерьез рассмотрены»,— пояснил эксперт.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург