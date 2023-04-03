Товарищеские разногласия

В Ульяновске прошел митинг движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области», сопредседателем которого является депутат Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ Алексей Куринный. Участники мероприятия раскритиковали ключевых членов команды губернатора-коммуниста Алексея Русских и призвали «поставить вопрос об их служебном соответствии». В обкоме Компартии не считают ситуацию расколом, но обещают продолжить митинговать. Господин Русских на требования однопартийца пока не реагирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Алексей Русских

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Губернатор Алексей Русских

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Вечером 31 марта в Ульяновске прошел митинг против застройки коммерческими объектами бывшей территории Суворовского военного училища, который был организован общественным движением «За сохранение исторического наследия Ульяновской области». В это недавно созданное движение входят представители двух десятков общественных и военно-патриотических организаций, а его сопредседателем является ульяновский депутат-коммунист Алексей Куринный.

Территория в центре города, ранее принадлежавшая Суворовскому училищу, была передана муниципалитету в августе прошлого года после переговоров губернатора Алексея Русских (КПРФ) с Министерством обороны РФ. В сентябре по инициативе регионального правительства был объявлен конкурс проектов концепции развития, где победил проект компании «Простор», предложившей разместить в здании Кадетского корпуса (объект культурного наследия федерального значения 1877 года постройки) коммерческие объекты, а на основной, свободной части территории построить элитный жилой комплекс. В феврале 2023 года стало известно, что областная правительственная комиссия решила придать проекту строительства жилого комплекса (компания «СЗ Премьера») статус «масштабного», что позволяет получить участки под возведение объектов без конкурсных процедур.

Собравшиеся на митинг в гайд-парке «Экран» раскритиковали планы городских и региональных властей использовать территорию Суворовского училища в коммерческих целях, а также посетовали, что подобные решения принимаются кулуарно.

«Закрытость при принятии важных решений и циничное игнорирование мнения горожан до добра не доведут»,— заявил соратникам сам Алексей Куринный. В резолюции митинга содержится обращение к Алексею Русских с требованием выразить недоверие его помощнику Ольге Мельниковой, начальнику управления по охране объектов культурного наследия Денису Герасимову и первому вице-губернатору Игорю Эделю, а также «поставить вопрос об их служебном соответствии». Речь идет о ключевых членах команды господина Русских: господ Эделя и Мельникову глава региона приглашал на работу из Москвы.

Алексей Куринный сказал “Ъ”, что обком КПРФ еще три месяца назад выработал свою позицию по вопросу застройки территории Суворовского училища и она «была доведена до губернатора»: «Есть много вопросов, по которым парторганизация не согласна с позицией главы региона. Мы — одна из структур, которая имеет непосредственную связь с населением, улавливает и пытается донести эту обратную связь до губернатора».

Господин Куринный не считает ситуацию «внутрипартийным расколом», поскольку «губернатора часто используют для пиара "Единой России"», но обещает продолжить акции протеста: «На каком-то этапе власть должна будет отреагировать».

Получить комментарий Алексея Русских “Ъ” не удалось. Его заместитель по внутренней политике Александр Коробко отказался комментировать эту тему, заметив, что «губернатор не может идти на какие-то популистские вещи». При этом господин Коробко, являющийся членом регионального политсовета «Единой России», тоже заявил, что не считает сложившуюся ситуацию проявлением внутрипартийного раскола в КПРФ. «Губернатор к мнению общественности прислушивается, ситуация еще раз будет изучена, надо находить компромисс»,— заверил чиновник.

Ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований РАПИР Николай Васин считает, что между обкомом КПРФ и губернатором-коммунистом уже давно «прослеживаются определенные разногласия». «Но губернатор далеко не всегда реагирует на посылы однопартийцев. Стараясь избежать противостояния КПРФ и других политических сил, он выбирает нейтральную позицию, иногда по острым вопросам региональная власть просто отмалчивается. А общественность региона стала все больше и больше задавать вопросы по существующим проблемам»,— отмечает эксперт. По его мнению, Алексею Русских стоит как-то отреагировать на ситуацию, потому что «отсутствие реакции приведет к падению рейтинга губернатора и все большему неприятию команды чужаков».

Сергей Титов, Ульяновск