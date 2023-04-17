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Просто космос

Евгения Милова о светской жизни

Минувшая светская неделя вобрала в себя и День космонавтики, и Светлую Пасху, то есть настроение было в целом приподнятое. И хотя во втором случае речь идет о религиозном празднике, но понятно же, что редкий ивент дотягивает до богослужения в Храме Христа Спасителя по свету, идущему снизу-вверх и в обратном направлении (подробности в репортаже Андрея Колесникова).

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Каждый из этих праздников оказался отмечен, в том числе, кинематографически. Прямо в воскресенье на экраны вышел фильм режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест». Бывший худрук МХАТа им. Горького снял фильм в стихах (четырехстопный хорей) о восстановлении храма силами героя Михаила Пореченкова и его односельчан. Светской премьеры у этого фильма, кажется, не было, да и зачем, если на создание картины господина Боякова благословил ныне здравствующий старец, схиархимандрит Илия (Ноздрин). А празднование Дня космонавтики было отмечено закрытыми показами внеземного фильма режиссера Клима Шипенко «Вызов». Тут, наоборот, одной премьеры было мало (и неба было мало, и земли). Поэтому в среду фильм посмотрели сначала в Кремле (подробности в репортаже Андрея Колесникова), а потом сразу еще и в кинотеатре «Октябрь». Здесь фильм показывали не только в главном, но и во всех остальных залах, так что у входа быстро собралась толпа из людей в большей или меньшей степени известных. Действительно, досмотр был строже обычного, хотя в итоге из людей особо охраняемых в кинотеатре были замечены Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой и Ольга Любимова с дочерью Варварой. С младшим сыном Марком пришел Михаил Куснирович. Иван Ургант был без детей или жены, но даже соло произвел сильное впечатление на всех впечатлительных. Впрочем, практически все остальные ведущие Первого канала тоже были тут. А вот соавтора идеи фильма, экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина не было. Позже второй соавтор идеи фильма Константин Эрнст уточнил, что господин Рогозин находится на линии соприкосновения. Но это обстоятельство явно не испортило праздничного настроения творческой группы и зрителей.

Вместо привычного вступительного слова, когда на сцену выходят все причастные, а главные люди начинают благодарить остальных, господин Эрнст прямо со своего места в десятом ряду обратился к гостям в том духе, что он знает местные обычаи: все будут еще очень долго рассаживаться. Действительно, редкая премьера задерживается меньше, чем на половину хронометража фильма, от указанного в приглашении времени. «Будний день! Фильм идет два сорок! Не до полуночи же нам тут сидеть!» — очень строго воззвал он, но помогло только выключение света. На экране и за его пределами: на стенах и потолке появилась проекция космоса, а с потолка на лонжах стали опускаться мужчины в скафандрах. Многие в этот момент вспомнили церемонии Олимпиады в Сочи. Космонавтов вскоре подняли обратно, и фильм начался.

По его завершении даже режиссер Алексей Герман-младший признавался, что несколько раз всплакнул. Скептически настроенные до показа зрители оказались перенастроены. Выход на сцену съемочной группы, а он все-таки не мог не случиться, зал встречал овациями. Господин Эрнст это видел, и был чрезвычайно доволен. Свою речь он завершил тем, что поздравил с днем рождения жену Софью: «Сонька, я люблю тебя!». Ровно этой фразой он закончил свое выступление на премии GQ «Человек года – 2014». Тогда он получал главный приз как раз за олимпийские церемонии. Определенно, создатели «Вызова» чувствовали, что в этот раз тоже сделали что-то важное. И поехали отмечать в ГУМ.

Между космическим и божественным состоялась еще одна премьера. В кинотеатре «Художественный» онлайн-ретейлер Lamoda показывал первые серии собственного документального сериала «Красиво», посвященного российской модной индустрии и тому, как она поменялась от нулевых к двадцатым. Здесь все происходило по стандартному сценарию – причастные к проекту поднялись на сцену до начала показа. Многие из них, включая Ксению Собчак или Антона Севидова говорили слова благодарности автору сценария Роману Суперу. Господин Супер, как и многие из тех, кто открыто осуждает действия российских властей, репортаж о премьере наблюдал из-за рубежа в личных сообщениях. И если в театральных программках режиссер имярек стал просто Режиссером, то тут никто глаз не прятал и не пытался вставить фамилию Супера в какую-нибудь изящную словесную игру. Так вот и получается почему-то, что та самая светская жизнь за год с лишним, парадоксальным образом оказалась способна вместить в себя не фронду, но, во всяком случае, ту самую позицию, в отсутствии которой ее персонажей десятилетиями обвиняли те, кто как раз считал, что они за страну переживают правильнее остальных.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Михаил Галустян с супругой Викторией на премьере фильма «Вызов»

Актер Михаил Галустян с супругой Викторией на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков на премьере фильма «Вызов»

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Милош Бикович на премьере фильма «Вызов»

Актер Милош Бикович на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Писатель Сергей Лукьяненко на премьере фильма «Вызов»

Писатель Сергей Лукьяненко на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актриса Софья Эрнст, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, актриса Софья Карпунина и режиссер Клим Шипенко на премьере фильма «Вызов»

Слева направо: актриса Софья Эрнст, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, актриса Софья Карпунина и режиссер Клим Шипенко на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Министр культуры России Ольга Любимова (слева) с дочерью Варварой на премьере фильма «Вызов»

Министр культуры России Ольга Любимова (слева) с дочерью Варварой на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Пересильд с дочерьми Анной (слева) и Марией на премьере фильма «Вызов»

Актриса Юлия Пересильд с дочерьми Анной (слева) и Марией на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Стриженов, актриса, телеведущая Екатерина Стриженова и телеведущий Леонид Якубович на премьере фильма «Вызов»

Слева направо: режиссер Александр Стриженов, актриса, телеведущая Екатерина Стриженова и телеведущий Леонид Якубович на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов»

Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Ирина Горбачева и Павел Деревянко на премьере фильма «Вызов»

Актеры Ирина Горбачева и Павел Деревянко на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актриса Кристина Асмус, журналист, телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на премьере фильма «Вызов»

Слева направо: актриса Кристина Асмус, журналист, телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ольга Бузова на премьере фильма «Вызов»

Телеведущая Ольга Бузова на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой Песковой на премьере фильма «Вызов»

Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой Песковой на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шеф-редактор PeopleTalk Ксения Аносова (в центре) и председатель благотворительного фонда «Настенька» Джамиля Алиева (справа) на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Шеф-редактор PeopleTalk Ксения Аносова (в центре) и председатель благотворительного фонда «Настенька» Джамиля Алиева (справа) на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель главного редактора PeopleTalk Анастасия Павлова на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Заместитель главного редактора PeopleTalk Анастасия Павлова на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров (в центре) и экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян (справа) на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира» в Третьяковской галерее на Крымском валу

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров (в центре) и экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян (справа) на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира» в Третьяковской галерее на Крымском валу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов и депутат Мосгордумы Елена Николаева на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов и депутат Мосгордумы Елена Николаева на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева (в центре) на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева (в центре) на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян (слева) и основатель, совладелец, генеральный директор «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян (слева) и основатель, совладелец, генеральный директор «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво» в кинотеатре «Художественный»

Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер Роман Уваров на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Дизайнер Роман Уваров на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Екатерина Молоховская на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Актриса Екатерина Молоховская на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Ксения Дукалис на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Блогер Ксения Дукалис на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист Павел Камин на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Журналист Павел Камин на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Саша Спилберг на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Блогер Саша Спилберг на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Сати Казанова (слева) и дизайнер Евгения Линович (в центре) на концептуальном арт-вечере от GOLD’N APOTHEKA

Певица Сати Казанова (слева) и дизайнер Евгения Линович (в центре) на концептуальном арт-вечере от GOLD’N APOTHEKA

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Health-тренер Юлия Бордовских на концептуальном арт-вечере от GOLD’N APOTHEKA

Health-тренер Юлия Бордовских на концептуальном арт-вечере от GOLD’N APOTHEKA

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Михаил Галустян с супругой Викторией на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Милош Бикович на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Писатель Сергей Лукьяненко на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актриса Софья Эрнст, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, актриса Софья Карпунина и режиссер Клим Шипенко на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Министр культуры России Ольга Любимова (слева) с дочерью Варварой на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Пересильд с дочерьми Анной (слева) и Марией на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Стриженов, актриса, телеведущая Екатерина Стриженова и телеведущий Леонид Якубович на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Ирина Горбачева и Павел Деревянко на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актриса Кристина Асмус, журналист, телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ольга Бузова на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой Песковой на премьере фильма «Вызов»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шеф-редактор PeopleTalk Ксения Аносова (в центре) и председатель благотворительного фонда «Настенька» Джамиля Алиева (справа) на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель главного редактора PeopleTalk Анастасия Павлова на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на презентации благотворительного коктейля PeopleTalk x BarBosco в поддержку фонда «Настенька»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров (в центре) и экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян (справа) на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира» в Третьяковской галерее на Крымском валу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов и депутат Мосгордумы Елена Николаева на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева (в центре) на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян (слева) и основатель, совладелец, генеральный директор «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии открытия выставки «Сергей Кузнецов. Архитектура мира»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер Роман Уваров на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Екатерина Молоховская на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Ксения Дукалис на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист Павел Камин на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Саша Спилберг на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери на премьере фильма-исследования о моде в России «Красиво»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Сати Казанова (слева) и дизайнер Евгения Линович (в центре) на концептуальном арт-вечере от GOLD’N APOTHEKA

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Health-тренер Юлия Бордовских на концептуальном арт-вечере от GOLD’N APOTHEKA

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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