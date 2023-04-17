Просто космос

Минувшая светская неделя вобрала в себя и День космонавтики, и Светлую Пасху, то есть настроение было в целом приподнятое. И хотя во втором случае речь идет о религиозном празднике, но понятно же, что редкий ивент дотягивает до богослужения в Храме Христа Спасителя по свету, идущему снизу-вверх и в обратном направлении (подробности в репортаже Андрея Колесникова).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Каждый из этих праздников оказался отмечен, в том числе, кинематографически. Прямо в воскресенье на экраны вышел фильм режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест». Бывший худрук МХАТа им. Горького снял фильм в стихах (четырехстопный хорей) о восстановлении храма силами героя Михаила Пореченкова и его односельчан. Светской премьеры у этого фильма, кажется, не было, да и зачем, если на создание картины господина Боякова благословил ныне здравствующий старец, схиархимандрит Илия (Ноздрин). А празднование Дня космонавтики было отмечено закрытыми показами внеземного фильма режиссера Клима Шипенко «Вызов». Тут, наоборот, одной премьеры было мало (и неба было мало, и земли). Поэтому в среду фильм посмотрели сначала в Кремле (подробности в репортаже Андрея Колесникова), а потом сразу еще и в кинотеатре «Октябрь». Здесь фильм показывали не только в главном, но и во всех остальных залах, так что у входа быстро собралась толпа из людей в большей или меньшей степени известных. Действительно, досмотр был строже обычного, хотя в итоге из людей особо охраняемых в кинотеатре были замечены Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой и Ольга Любимова с дочерью Варварой. С младшим сыном Марком пришел Михаил Куснирович. Иван Ургант был без детей или жены, но даже соло произвел сильное впечатление на всех впечатлительных. Впрочем, практически все остальные ведущие Первого канала тоже были тут. А вот соавтора идеи фильма, экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина не было. Позже второй соавтор идеи фильма Константин Эрнст уточнил, что господин Рогозин находится на линии соприкосновения. Но это обстоятельство явно не испортило праздничного настроения творческой группы и зрителей.

Вместо привычного вступительного слова, когда на сцену выходят все причастные, а главные люди начинают благодарить остальных, господин Эрнст прямо со своего места в десятом ряду обратился к гостям в том духе, что он знает местные обычаи: все будут еще очень долго рассаживаться. Действительно, редкая премьера задерживается меньше, чем на половину хронометража фильма, от указанного в приглашении времени. «Будний день! Фильм идет два сорок! Не до полуночи же нам тут сидеть!» — очень строго воззвал он, но помогло только выключение света. На экране и за его пределами: на стенах и потолке появилась проекция космоса, а с потолка на лонжах стали опускаться мужчины в скафандрах. Многие в этот момент вспомнили церемонии Олимпиады в Сочи. Космонавтов вскоре подняли обратно, и фильм начался.

По его завершении даже режиссер Алексей Герман-младший признавался, что несколько раз всплакнул. Скептически настроенные до показа зрители оказались перенастроены. Выход на сцену съемочной группы, а он все-таки не мог не случиться, зал встречал овациями. Господин Эрнст это видел, и был чрезвычайно доволен. Свою речь он завершил тем, что поздравил с днем рождения жену Софью: «Сонька, я люблю тебя!». Ровно этой фразой он закончил свое выступление на премии GQ «Человек года – 2014». Тогда он получал главный приз как раз за олимпийские церемонии. Определенно, создатели «Вызова» чувствовали, что в этот раз тоже сделали что-то важное. И поехали отмечать в ГУМ.

Между космическим и божественным состоялась еще одна премьера. В кинотеатре «Художественный» онлайн-ретейлер Lamoda показывал первые серии собственного документального сериала «Красиво», посвященного российской модной индустрии и тому, как она поменялась от нулевых к двадцатым. Здесь все происходило по стандартному сценарию – причастные к проекту поднялись на сцену до начала показа. Многие из них, включая Ксению Собчак или Антона Севидова говорили слова благодарности автору сценария Роману Суперу. Господин Супер, как и многие из тех, кто открыто осуждает действия российских властей, репортаж о премьере наблюдал из-за рубежа в личных сообщениях. И если в театральных программках режиссер имярек стал просто Режиссером, то тут никто глаз не прятал и не пытался вставить фамилию Супера в какую-нибудь изящную словесную игру. Так вот и получается почему-то, что та самая светская жизнь за год с лишним, парадоксальным образом оказалась способна вместить в себя не фронду, но, во всяком случае, ту самую позицию, в отсутствии которой ее персонажей десятилетиями обвиняли те, кто как раз считал, что они за страну переживают правильнее остальных.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”