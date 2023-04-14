Потому что мы пилоты: полностью новые Zenith Pilot

Типаж авиаторских, или пилотских, часов довольно популярен у производителей. Внешне такие часы отличают хорошо читаемые циферблаты с контрастными люминесцентными часовыми метками и стрелками и увеличенные в размерах заводные коронки. И то и другое — дань историческим традициям, когда сидевший в открытом кокпите летчик зачастую был вынужден считывать показания времени в кромешной темноте и производить манипуляции с часами рукой в толстой теплой перчатке.

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Мануфактура Zenith — один из наиболее заслуженных производителей авиаторских часов. Достаточно сказать, что среди пользователей ее инструментами измерения времени был Луи Блерио, первым перелетевший Ла-Манш в 1909 году, а Zenith является единственной маркой, сохраняющей за собой право маркировать циферблаты надписью «PILOT». Собственно, модели Zenith Pilot прежнего поколения были выдержаны в ярко выраженной винтажной эстетике первой трети XX века и апеллировали к часам Блерио. С показом на выставке Watches & Wonders 2023 полностью новых Pilot коллекция осовременилась и транслирует не коды прошлого, а скорее настоящего авиации, хотя и с сохранением некоторых родовых признаков.

Всего были показаны четыре референции: два трехстрелочника с обычным индикатором даты и два возвратных хронографа с большим окном даты. Разнообразие внутри каждой пары достигается использованием двух типов материалов корпуса — нержавеющей стали или черной керамики с микроструйной обработкой. Диаметр корпусов трехстрелочников составляет 40 мм, хронографов — 42,5 мм. Полностью новые черные циферблаты с горизонтальной проточкой напоминают рифленые авиационные фюзеляжи. К несомненной удаче дизайнеров, работавших над обликом моделей нового поколения, следует отнести появление люминесцентной метки «6 часов» в виде ровной белой линии, напоминающей о бортовом приборе, который определяет положение самолета относительно горизонта. Тема авиагоризонта использована и в отделке черненого ротора автоподзавода, видимого сквозь прозрачное окно задней крышки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Следующая фотография 1 / 13 Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith Часы Zenith Pilot Automatic Ceramic Фото: Zenith

В хронографах привлекает тщательное исполнение функции «большая дата». Отсутствие вертикальной перемычки между дисками десятков и единиц свидетельствует об очень плотном прилегании дисков друг к другу, без ступеньки, которой часто грешат аналогичные индикаторы. Кроме того, диски переключаются и стабилизируются (прекращают вращение) менее чем за 0,03 сек., что послужило основанием для получения патента.

Хронограф в стальном корпусе сразу напомнит знатокам о модели El Primero Rainbow Flyback 1997 года. Как и у оригинала, окружность 30-минутного счетчика в положении «3 часа» имеет чередующиеся цвета, что позволяет легче различать пятиминутные метки, а секундная и минутная стрелки хронографа окрашены в ярко-оранжевый цвет.

И в трехстрелочнике, и в хронографе установлены автоматические мануфактурные высокочастотные механизмы семейства El Primero — разумеется, разных модификаций — с запасом хода 60 часов.

Основными для всех четырех моделей, оснащенных системой быстрой смены ремешка, являются черные каучуковые ремешки с имитацией ткани Cordura. В комплекте к стальным версиям идет также ремешок из коричневой телячьей кожи, а в комплекте к керамическим — второй каучуковый ремешок с имитацией ткани Cordura цвета хаки.

Остается добавить, что трехстрелочник в стальном корпусе оценен в 7,5 тыс. швейцарских франков, стальной хронограф — в 11,4 тыс. франков, керамические версии дороже ровно на 2 тыс. франков.

Юрий Хнычкин