«Закон о повестках возвращает к уголовному праву древнего мира»

11 апреля Госдума приняла, а на следующий день Совет федерации одобрил законопроект, предусматривающий создание единого реестра воинского учета и разрешающий оповещать призывников с помощью электронных повесток. Россиян смогут вызывать в военкомат через портал госуслуг, запрещая им до явки в военкомат выезд из страны, сделки с недвижимостью, получение кредитов, ограничивая в вождении автомобилей. Ограничения будут наложены даже в том случае, если гражданин не знает о направлении ему каких-либо повесток. По мнению старшего партнера адвокатского бюро ZKS Андрея Гривцова, получилась правовая норма, позволяющая наказывать без вины. Адвокат отмечает, что она активно применялась в уголовном праве древнего мира, но в настоящее время в России была полностью запрещена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива Андрея Гривцова Фото: из архива Андрея Гривцова

Госдума приняла законопроект, вносящий масштабные изменения в законодательство о воинской обязанности и военной службе. Скорость принятия поправок и их широкое анонсирование со стороны законодателей наталкивают на мысль, что с большой долей вероятности в ближайшее время закон будет подписан президентом без кардинальных изменений.

Не будем останавливаться на том, какие риски и ограничения законопроект несет для россиян, не желающих проходить военную службу. Этот вопрос многократно обсуждался экспертами. Наверное, цифровизация и переход на ведение воинского учета в электронном формате — вопрос назревший, и рано или поздно данный переход все равно должен был состояться. Другое дело, что, говоря о цифровизации и применении электронных технологий, не стоит забывать о юридической безупречности подготавливаемого законопроекта. С этим, на мой взгляд, имеются определенные проблемы.

О чем идет речь? Законодатель вводит понятие «повестка считается врученной» и устанавливает, что она будет таковой не с момента ее реального получения гражданином, а с момента ее размещения в личном кабинете в информационной системе. Напомню, что вручение повестки порождает для гражданина определенные юридические обязанности, а также ответственность за их невыполнение. Таким образом, по логике авторов законопроекта ответственность может наступать даже в том случае, если гражданин не знает о направлении ему каких-либо повесток, размещенных в личном кабинете, и не уклоняется от участия в мероприятиях, связанных с воинским учетом. На резонные замечания о неправильности применения подобного расширительного подхода к понятию «вручение повестки» депутаты разъясняют, что все граждане пользуются интернетом, то есть подобная ситуация незнания о направлении повестки, по их мнению, возникнуть не может.

К сожалению, и с фактической, и с юридической точки зрения подобные обоснования выглядят неубедительно. Во-первых, в соответствии со статистикой, которую не так давно приводил Роскомнадзор, интернетом в стране пользуется порядка 85% населения, то есть существуют как минимум 15% граждан России, которые могут никогда не узнать о «вручении» повестки. Во-вторых, даже из этих 85% многие могут по каким-то жизненным причинам не иметь возможности в определенный период времени проверить содержание своего личного кабинета в информационной базе. Например, уехав на длительный период в отдаленную область, где интернет не функционирует. Несмотря на это, по логике законопроекта, такие неосведомленные об отправленной повестке лица также должны нести ответственность за уклонение от явки по ней.

В юридической науке подход к привлечению к ответственности, когда наказание может наступить без вины, именуется объективным вменением. Он активно применялся в уголовном праве древнего мира и к настоящему времени в России полностью запрещен, что нашло отражение как в отдельных законодательных актах, так и в решениях Конституционного суда РФ. Впрочем, несмотря на запрет, такой подход в отдельных случаях все-таки применяется: например, при наложении штрафов за нарушение ПДД.

Логика законодателя, желающего, чтобы ни один подлежащий воинскому учету гражданин не мог уклониться от явки в военкомат, понятна. Однако юридическое исполнение, на мой взгляд, подкачало, и получилась правовая норма, позволяющая наказывать без вины. Меня как юриста это не может не тревожить.