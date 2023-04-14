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Коммерсантъ FM
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Владимир Правдивый уйдет с поста гендиректора Avito

Генеральный директор платформы Avito Владимир Правдивый покинет свой пост 29 апреля, сообщили в пресс-службе организации. Руководить компанией продолжат члены правления Avito.

Владимир Правдивый

Владимир Правдивый

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Владимир Правдивый

Фото: Стоян Васев / ТАСС

По словам самого господина Правдивого, он хочет сосредоточится на вопросах собственного здоровья и семьи. Руководство компанией возьмет на себя правление, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. За развитие бизнеса на корпоративном уровне будет отвечать бывший заместитель гендиректора Иван Гуз, за поддержку бизнеса — финансовый директор Авито Сергей Пивень.

Владимир Правдивый начал свою работу в Avito в 2014 году на позиции финансового директора. Должность гендиректора компании он занимает с 2016 года. По итогам 2022-го финансового года выручка Avito составила 48 млрд руб., что на 55% больше, чем годом ранее. Выручка компании росла и в 2021-м, и в 2020-м. Тогда показатели увеличились на 20% и 22% соответственно. Торговая прибыль Avito в прошлом году выросла на 32% и составила 16 млрд руб.

Милена Костерева

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