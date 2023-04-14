Экс-главе нацпарка «Самарская Лука» отменили приговор

Шестой кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил приговор экс-директору национального парка «Самарская Лука» Александру Губернаторову и постановил освободить его. Дело вернули в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Эколога отпустят под подписку о невыезде. Соответствующее решение принято в пятницу, 14 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее Александр Губернаторов был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Его осудили за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он похитил почти 10 млн руб. пожертвований, полученных нацпарком от нескольких компаний. Однако компании-спонсоры пояснили, что к финансируемым ими мероприятиям у них не было претензий.

Александр Губернаторов уже пытался оспорить приговор. Однако в октябре минувшего года областной суд оставил это решение в силе.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Защита просит оправдать эколога».

Ани Айвазян