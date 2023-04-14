Имущественный комплекс Гурьевского метзавода выставлен на новые торги за 2,3 млрд рублей

На торги путем публичного предложения выставлен имущественный комплекс градообразующего предприятия ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ, Кемеровская область). Стартовая цена продажи установлена в 2,298 млрд руб. Торги стартуют с 17 апреля, с 11 мая начинается снижение начальной цены. Оно затем будет проходить каждые 7 рабочих дней с понижающим шагом в 45,95 млн руб. вплоть до цены отсечения в 1,838 млрд руб.

Предыдущие торги со стартовой ценой в 2,87 млрд руб. и со снижением до цены отсечения в 2,3 млрд проводились с 24 апреля по 31 декабря 2022 года также путем публичного предложения. Но заявок на них не поступило, и они были признаны несостоявшимися. Попытки продать имущественный комплекс ГМЗ начались в июле 2021 года со стартовой ценой 3,72 млрд руб.

В состав комплекса включено недвижимое и движимое имущество завода. ГМЗ основан в 1816 году, специализируется на производстве сортового проката и мелющих шаров, признан банкротом в ноябре 2016 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово