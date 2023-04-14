Tranio: россияне стали вторыми среди иностранных покупателей квартир в Таиланде

Россияне заняли второе место среди иностранных граждан по числу сделок и объему инвестиций в недвижимость в жилых комплексах Таиланда. Первую строчку рейтинга заняли граждане Китая. Об этом говорится в исследовании за 2022 года международного брокера недвижимости Tranio.

Из материалов Tranio, которые приводит ТАСС, следует, что в течение прошлого года россияне приобрели 813 квартир в кондоминиумах в Таиланде, стоимость которых оценивается в $75,5 млн. Лидерами среди иностранцев по числу сделок и объему инвестиций стали китайцы. Они выкупили 5 707 квартир на общую сумму порядка $828,3 млн.

Недвижимость в Таиланде также пользуется спросом среди покупателей из США, Великобритании, Франции и Мьянмы, говорится в отчете. Граждане Мьянмы приобрели квартиры на $72,8 млн, США — на $68,1 млн, Франции — на $54,5 млн.

Однако предпочтения в регионах проживания у покупателей из России и Китая отличаются. Китайские инвесторы обращают внимание на квартиры в Бангкоке и Чианг Мае, россияне и европейцы отдают предпочтение жилью на Пхукете и других островных курортах, в частности, Самуи, Ко Чанг и Ко Ланта.

Востребованность жилья в Таиланде, по данным Tranio, растет и в 2023 году. За первый квартал текущего года спрос увеличился на 57% в годовом выражении. Средний бюджет граждан России на покупку таиландской недвижимости составил €155 тыс. в первом квартале 2023 года, наиболее востребованы квартиры в новостройках и номера в апарт-отелях.

«Таиланд сейчас популярен в качестве второго места жительства, поскольку является дружественным для РФ — отсюда простота проведения сделки. Многие наши клиенты открыли для себя эту страну после того, как усложнились отношения России с Европой, а в итоге увидели здесь много преимуществ»,— отмечает коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова.

Милена Костерева