Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Tranio: россияне стали вторыми среди иностранных покупателей квартир в Таиланде

Россияне заняли второе место среди иностранных граждан по числу сделок и объему инвестиций в недвижимость в жилых комплексах Таиланда. Первую строчку рейтинга заняли граждане Китая. Об этом говорится в исследовании за 2022 года международного брокера недвижимости Tranio.

Из материалов Tranio, которые приводит ТАСС, следует, что в течение прошлого года россияне приобрели 813 квартир в кондоминиумах в Таиланде, стоимость которых оценивается в $75,5 млн. Лидерами среди иностранцев по числу сделок и объему инвестиций стали китайцы. Они выкупили 5 707 квартир на общую сумму порядка $828,3 млн.

Недвижимость в Таиланде также пользуется спросом среди покупателей из США, Великобритании, Франции и Мьянмы, говорится в отчете. Граждане Мьянмы приобрели квартиры на $72,8 млн, США — на $68,1 млн, Франции — на $54,5 млн.

Однако предпочтения в регионах проживания у покупателей из России и Китая отличаются. Китайские инвесторы обращают внимание на квартиры в Бангкоке и Чианг Мае, россияне и европейцы отдают предпочтение жилью на Пхукете и других островных курортах, в частности, Самуи, Ко Чанг и Ко Ланта.

Востребованность жилья в Таиланде, по данным Tranio, растет и в 2023 году. За первый квартал текущего года спрос увеличился на 57% в годовом выражении. Средний бюджет граждан России на покупку таиландской недвижимости составил €155 тыс. в первом квартале 2023 года, наиболее востребованы квартиры в новостройках и номера в апарт-отелях.

«Таиланд сейчас популярен в качестве второго места жительства, поскольку является дружественным для РФ — отсюда простота проведения сделки. Многие наши клиенты открыли для себя эту страну после того, как усложнились отношения России с Европой, а в итоге увидели здесь много преимуществ»,— отмечает коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...