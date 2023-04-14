Из свежей почты

Таня Никулина, 7 лет, мышечная дистрофия, задержка речевого развития, требуется лечение. 135 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 26 тыс. руб.

Таня родилась в тяжелом состоянии, перенесла дыхательную недостаточность. Из-за слабости дочка даже голову долго не держала, и руки плохо действовали. После обследования у нее выявили тяжелую мышечную дистрофию. К трем годам Таня встала на ноги, ходит, правда шатко. Бегать и прыгать не может, быстро устает. Писать и рисовать не получается. Говорит фразами, но не очень разборчиво. Ей нужно специальное восстановительное лечение, и его готовы провести специалисты Института медтехнологий (ИМТ) в Москве, но я не в силах его оплатить. Наталья Никулина, Архангельская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Тане необходимо восстановительное лечение. Нужно укрепить мышцы, развить координацию движений и равновесие, улучшить речь».

Арсений Васьков, 10 лет, синдром Гольденхара, недоразвитие челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 151 250 руб.

Внимание! Цена лечения 283 250 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 110 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 22 тыс. руб.

В пять лет Арсений стал нашим приемным сыном. Мальчик родился с тяжелыми патологиями, мать оставила его в роддоме. У Арсения была расщелина лица, неправильно сформированы челюсти, нос, глаза, уши. Я навещала его в детдоме, брала на выходные. Сыну вживили слуховые аппараты, провели реконструкцию черепа. Мы постоянно занимаемся с ним, и он уже заговорил и набрал вес. Арсению предстоят еще операции по реконструкции лица, и к этому надо подготовиться. С помощью Русфонда мы начали ортодонтическое лечение, прошу, помогите его продолжить! Елена Градусова, Тульская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Арсению требуется ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов на верхней и нижней челюстях для расширения зубных рядов, нормализации контактов между зубами».

Кирилл Кастромин, 6 лет, врожденная деформация правой стопы, требуется лечение. 162 280 руб.

Внимание! Цена лечения 181 280 руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 19 тыс. руб.

Кирюша родился с подвернутой правой стопой. Нам повезло попасть к хорошему ортопеду, который с двух недель его лечил. Стопа выпрямилась, сын вовремя научился ходить, нормально развивался. Прошлым летом Кирюша резко подрос, и правая стопа опять стала подворачиваться. К зиме деформация усилилась, начались боли в ноге. Ортопед сказал, что у сына рецидив косолапости, ему требуется хирургическое лечение, но у нас нет денег на его оплату. Растим троих детей, младшему год, живем на заработки мужа. Помогите! Мария Кастромина, Хакасия

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «У ребенка произошел рецидив деформации. Планируется хирургическая реконструкция правой стопы и курс этапных гипсований по методу Понсети. В результате мальчик сможет нормально ходить».

Даша Журкина, 2 года, последствия кровоизлияния в головной мозг, требуется восстановительное лечение. 149 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 180 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 24 тыс. руб.

В полтора месяца у дочки случился приступ: она закричала, побледнела, ручки свело. Я вызвала скорую. В больнице Даше провели КТ и выявили кровоизлияние в мозг и отек, ее экстренно прооперировали. Развитие остановилось, дочка все время лежала неподвижно. До сих пор Даша не сидит, не стоит и не говорит. Нам готовы помочь в реабилитационном центре «Три сестры», но оплатить лечение мы не в силах. Наталья Журкина, Ульяновская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Нужно нормализовать мышечный тонус, увеличить объем движений. Для развития навыков самообслуживания и коммуникации с Дашей будут работать эрготерапевт, логопед и нейропсихолог».

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