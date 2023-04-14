357,9 миллиарда долларов составил на 1 апреля внешний долг РФ, сообщил вчера ЦБ. За первый квартал 2023 года он уменьшился на $22,6 млрд, или на 5,9%. Показатель стал минимальным за последние 16 лет. В комментарии ЦБ сказано, что в значительной степени динамика первого квартала определялась сокращением внешнего долга прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Внешняя задолженность прочих секторов уменьшилась за квартал на 6,6%, до $225,1 млрд. Внешний долг органов госуправления снизился на 12,7%, до $40,2 млрд. Задолженность ЦБ и банков стала меньше на 1%, сократившись до $92,6 млрд.