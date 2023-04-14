Публикаций у грантополучателей РНФ не стало меньше

Российский научный фонд (РНФ) обнародовал данные об итогах своей работы в 2022 году. Александр Хлунов, глава РНФ, крупнейшего государственного института, предоставляющего российским исследователям гранты на проведение исследований, констатировал, что обстоятельства, в которых оказалось научное сообщество РФ в прошлом году (значимое сокращение контактов с частью мирового научного сообщества после начала военной операции России на Украине, волна эмиграции), не помешали фонду выполнить главную задачу прошлого года — увеличение с 24 млрд до 32 млрд руб. объема распределяемых фондом грантов (рост числа проектов — с 5,1 тыс. до 8,2 тыс.) и сохранение публикационной активности авторов, поддерживаемых РНФ. Отметим, что «грантовая машина» РНФ в любом случае инерционна: обстоятельства 2020–2022 годов включают в себя в том числе пандемию, что также отражается на активности сообщества. Тем не менее у РНФ есть основания полагать, что в прошлом году потерь в реализации модель фонда не понесла.

Одним из критериев эффективности РНФ считает публикационную активность по научным исследованиям в рамках ранее выданных грантов: на 2022 год она практически не упала (см. диаграмму) на фоне очевидного падения с 2019 года общего числа публикаций ученых из РФ, например, по метрикам Web of Science Core Collection (WoS). «Качественность публикаций, поддержанных РНФ» видна по динамике публикаций в верхнем квартиле (Q1) WoS таких статей: в 2018 году она составляла 31,5%, в 2022 году — 37,8%. В топ-10 научных журналов, в которых публиковались грантополучатели РНФ, выделяются журналы, посвященные химии, материаловедению, онкологии (химия, материаловедение, инженерные науки — но не медицина — получают наибольшую долю финансирования РНФ, более трети). Список организаций, сотрудники которых поддерживались грантами РНФ, консервативен: в топ-5, как и ранее, МГУ, СПбГУ, ИТМО, Казанский университет, ВШЭ. Лучше всего освоили грантовую систему исследователи Северо-Западного ФО (в том числе за счет активности Сибирского отделения РАН), где на 1 тыс. исследователей приходится 52,3 гранта РНФ,— в ЦФО цифра составляет 20,7, в СКФО — менее всего по РФ, 10. Популяция молодых исследователей-грантополучателей крупнее всего в ЦФО.

Дмитрий Бутрин