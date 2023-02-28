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Коммерсантъ FM
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Данные сотовых абонентов положат в банки

ЦБ вернулся к проекту регулирования обмена информацией между разными рынками

ЦБ дорабатывает законопроект, регулирующий обмен информацией между банками и операторами связи в рамках верификации клиентов. Документ, прошедший первое чтение в 2019 году, был заморожен, но приобрел актуальность на фоне роста объема хищений средств в 2022 году. Сейчас операторы обмениваются с банками информацией о регистрациях сим-карт клиентов на коммерческой основе. Регулирование процесса позволит ускорить выявление мошенничеств, надеются финансисты. Но операторы опасаются потери доходов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в правительстве, финансовом и телекоммуникационном секторах рассказали, что ЦБ вернулся к идее законодательно урегулировать обмен информацией между банками и операторами связи. Речь, по словам собеседников “Ъ”, идет, в частности, о случаях смены сим-карт, мобильного устройства и другой технической информации. Планируется закрепить обмен данными через Единую информационную систему проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА), которая курируется Роскомнадзором, говорят источники “Ъ”.

Инициатива обсуждается не первый год, в 2018 году группа депутатов (Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и др.) внесла в Госдуму законопроект, который предполагал создание единого сервиса верификации клиентов банков для противостояния мошенническим операциям. Проект прошел первое чтение в марте 2019 года, однако затем его рассмотрение было приостановлено. Сейчас к идее вернулись на фоне роста интернет-мошенничества и кибератак, говорит источник “Ъ” в правительстве.

Хотя в 2022 году число случаев хищения денег с банковских счетов россиян сократилось впервые за семь лет (на 15,31%, до 877 тыс.), размер ущерба вырос на 4,3%, до 14,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 февраля). ЦБ сообщал, что по его инициативе было заблокировано более 750 тыс. телефонных номеров, которые использовали мошенники (см. “Ъ” от 6 февраля).

В ЦБ “Ъ” подтвердили, что при участии органов власти ведут работу по подготовке законопроекта для рассмотрения во втором чтении. Роскомнадзор «участвует в обсуждении инициативы». О том же говорят в ВТБ, где «поддерживают ее реализацию». В других крупных банках не ответили “Ъ”.

В МТС сообщили, что также участвуют в дискуссии, «считая важной защиту абонентов». Однако операторы относятся к идее критически. Так, в «МегаФоне» считают, что появление посредника в передаче информации «будет способствовать дополнительным издержкам на создание соответствующей инфраструктуры и, следовательно, росту тарифов». В Tele2 поясняют, что цели операторов и банков не совпадают. «В рамках реализации ЕИС ПСА банки преследуют цель оптимизации расходов»,— отмечают там. В компании настаивают на «сохранении адекватной коммерческой составляющей во взаимодействии с банками». В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Сейчас операторы получают деньги за информацию о событиях (смена сим-карты или устройства, в котором она используется), это коммерческая услуга для коммерческих структур, отмечает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. «Вмешательство регулятора в коммерческие отношения в первую очередь навредит операторам, лишив их дохода за услуги и возможности договариваться с каждой финансовой организацией о тарифе»,— говорит она. Банки же, по ее мнению, лишатся возможности получать индивидуальные технические условия с учетом нагрузки, что позволяет обеспечить бесперебойность сервиса.

Сегодня только у самых крупных банков есть прямые договоры с сотовыми операторами об оповещении о фрод-событиях с телефонами клиентов (смена сим-карты, владельца номера, устройства и др.), уточняет глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. «Законопроект в 2018 году застопорился, поскольку операторы хотят получать плату в зависимости от количества запросов, и очевидно, что у крупных банков их будет много и тариф низкий, а для мелких — цена может оказаться неподъемной»,— говорит он. Вокруг тарифов «сейчас и идут все споры», предполагается, что их будет утверждать правительство, подчеркивает господин Емелин.

Татьяна Исакова, Максим Буйлов

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