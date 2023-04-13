В ТТУ затянули пояса

МП «Трамвайно-троллейбусное управление» выплатило ПАО «Самараэнерго» 13 млн руб. из 40миллионной задолженности и самостоятельно ограничило потребление электроэнергии. Сделано это было после того, как в «Самараэнерго» заявили, что с 11 апреля планируют ограничить в ТТУ подачу электричества из-за накопившихся долгов. Если ТТУ не погасит в апреле оставшуюся сумму, ограничения будут введены в мае, отмечают в «Самараэнерго». У Трамвайно-троллейбусного управления есть долги и перед другими ресурсоснабжающими организациями, одна из них — АО «СамГЭС» — в конце марта в суде потребовала с ТТУ более 7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Асхат Бардынов, Коммерсантъ Фото: Асхат Бардынов, Коммерсантъ

В ПАО «Самараэнерго» решили отложить ограничение электроснабжения МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» после того, как «ТТУ самостоятельно ограничило собственное потребление электроэнергии и начало погашение долга». Энергетикам перечислено 13 млн руб. из 40 млн руб. задолженности. Как отмечается в сообщении «Самараэнерго», ТТУ ограничило потребление энергии в офисных и производственных помещениях депо на ул. Чкалова, 91. Кроме того, руководством муниципального предприятия в письменной форме гарантировано погасить оставшуюся часть долга до конца апреля. В противном случае в «Самараэнерго» планируют ограничить подачу электричества в начале мая.

• МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» основано в 1915 году как трамвайное предприятие. Руководит МП «ТТУ» Михаил Ефремов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ТТУ в 2022 году превысила 1,5 млрд руб., однако прибыль получить не удалось — убыток составил 279 млн руб. По данным городского департамента транспорта, в 2022 году наземный самарский транспорт (автобусы, трамваи и троллейбусы) перевез 125,9 млн пассажиров. На долю трамваев и троллейбусов приходится более 60% пассажирских перевозок в ­городе.

На прошлой неделе в «Самара­энерго» публично заявили, что намерены с 11 апреля ограничить должнику подачу электроэнергии. В компании отметили, что серия встреч с руководством предприятия и чиновниками городской администрации ни к чему не привела. О планах «Самараэнерго» в том числе известило администрацию Самары, прокуратуру и МЧС.Компания грозила в дальнейшем полностью приостановить энергоснабжение всех тяговых подстанций МП до момента оплаты уже полученных энергетических ресурсов. «Ответственность за возможное нарушение движения общественного транспорта и неудобства для горожан в этом случае будет полностью лежать на руководстве ТТУ Самары, которое не оплачивает потребленные энергоресурсы»,— предупреждали в «Самараэнерго».

В администрации Самары после заявления «Самараэнерго» сообщили, что задолженность сформировалась за февраль и март 2023 года. Чиновники отметили, что долг не является просроченным и будет погашен в течение ближайших двух недель, на работе общественного транспорта ситуация никак не скажется. По словам руководителя ТТУ Михаила Ефремова, в феврале в транспорте включали отопление из-за сильных морозов и таким образом потратили много электроэнергии, за март предприятие не внесло два авансовых платежа. «В такой задолженности нет ничего из ряда вон выходящего. Периодически они образуются, мы их погашаем и работаем дальше»,— цитировали слова Михаила Ефремова в ТТУ.

Как поясняли «Ъ» юристы, согласно закону, ресурсоснабжающая компания действительно может прекратить поставку электроэнергии муниципальному предприятию. Аналогичная ситуация была в Тольятти в 2015 году, когда «Самараэнерго» прекратило подачу электроэнергии в МП «Тольяттинское троллейбусное управление» из-за 17 млн руб. долга. Тогда глава города Сергей Андреев сообщил, что дотация 80 млн руб. не помогла предприятию выйти из кризиса, поскольку общий долг МП превысил 100 млн руб. Троллейбусы вновь вышли на маршруты в начале ноября, после того как депутаты одобрили решение мэрии взять в кредит 94 млн руб. для решения проблем предприятия.

По данным электронной картотеки арбитражного суда, Трамвайно-троллейбусное управление Самары имеет задолженность и перед другой ресурсоснабжающей организацией — АО «Самарагорэнергосбыт» («СамГЭС»). 24 марта компания потребовала в суде взыскать с ТТУ 7,7 млн руб. долга. Заявление принято к рассмотрению. Чуть позже, 27 марта, «Самарагорэнергосбыт» потребовал взыскать с предприятия еще 617 тыс. руб., однако этот иск оставлен без движения. В ООО «РКС–Самара» («Самарские коммунальные системы») «Ъ» ответили, что у ТТУ перед компанией есть «незначительная просрочка».

Сабрина Самедова