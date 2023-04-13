Депутата исключили из-за пропусков

Депутата Андрея Иванова исключили из фракции «Единая Россия» в гордуме Тольятти. Господин Иванов в этом году не присутствовал ни на одном заседании городского парламента, в последний раз коллеги по фракции видели его в ноябре прошлого года. По основному месту работы в ПАО «Трансаммиак» депутат ушел в отпуск в период с января по март 2023 года. В начале апреля с предложением исключить из фракции «ЕР» и лишить мандата Андрея Иванова выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году депутат думы Тольятти Андрей Иванов не присутствовал ни на одном заседании городского парламента

Фото: Фото t.me / Hinshtein / 3697 В этом году депутат думы Тольятти Андрей Иванов не присутствовал ни на одном заседании городского парламента

Фото: Фото t.me / Hinshtein / 3697

Из фракции «Единая Россия» в гордуме Тольятти исключили депутата Андрея Иванова. Соответствующую рекомендацию направил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Бокк.

Андрей Иванов ранее сообщил в аппарате думы, что из-за отпуска по основному месту работы будет отсутствовать в период с января по март 2023 года. Однако в этом году парламентарий не присутствовал ни на одном заседании гордумы. В последний раз коллеги по фракции видели его в ноябре прошлого года.

Андрей Иванов является депутатом гордумы по одномандатному избирательному округу № 12, сторонником «Единой России» и членом фракции в думе Тольятти. С 2002 года господин Иванов работает генеральным директором ПАО «Трансаммиак».

Как уточнил «Ъ» руководитель фракции «ЕР» в гордуме Дмитрий Микель решение об исключении было принято 12 апреля на заседании фракции: «Есть ряд пунктов в положении, которые устанавливают необходимость участвовать в заседаниях фракции, комиссий и т.д. Поэтому в соответствии с рекомендациями политсовета и с нашим положением приняли такое решение».

«В 2022 году он достаточно хорошо посещал заседания. Были пропуски, но не критичные. Последний раз он был на заседании фракции в думе в ноябре прошлого года. И с этого периода отсутствовал. Но представлял соответствующие документы, которые мы учитывали при голосовании»,— уточнил Дмитрий Микель.

При этом на сайте реготделения партии говорится, что помимо исключения из состава фракции решением политического совета местного отделения «ЕР» рекомендовано досрочно прекратить полномочия депутата: «Соответствующие документы направлены руководству фракции и в аппарат Тольяттинской городской ­думы».

Дмитрий Микель пояснил «Ъ», что вопрос досрочного прекращения полномочий депутата Андрея Иванова фракция не обсуждала: «Мы не лишали его мандата и не обсуждали этот вопрос. Андрей Владимирович не являлся членном партии, он был сторонником. Он являлся членом фракции. Но речи о лишении мандата вообще не было. Этой речи не было и на политсовете, который был за два дня до фракции. Более того, юридическая процедура четко регламентирует случаи и обстоятельства, при которых могут лишать депутата мандата. Этой ситуации пока не возникало».

В начале апреля с предложением исключить из фракции «Единая Россия» и прекратить полномочия депутата Андрея Иванова выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн: «По слухам, он якобы уехал за границу, но ни подтвердить это, ни опровергнуть руководство думы не может. Его телефон выключен и никакой связи с ним нет. Считаю, что Иванова следует как минимум исключать из состава фракции „ЕР“, а в идеале — лишать ­мандата».

Ани Айвазян