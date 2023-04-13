Наличие детей не помешало аресту

Басманный суд Москвы 13 апреля арестовал заместителя начальника ИФНС №15 Москвы Елену Ишханову. Следственные органы столичного управления Следственного комитета России (СКР) инкриминируют ей получение взятки от предпринимателя в размере около 1,8 млн руб. на ее предыдущем месте работы в 28-й ИФНС за сокрытие сведений о том, что зарегистрированные по одному из адресов фирмы на самом деле там отсутствуют. Суд поместил Елену Ишханову в СИЗО, несмотря на то что защита указывала на наличие у нее четырех несовершеннолетних детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Ишханова в суде

Фото: Прокуратура Москвы Елена Ишханова в суде

Фото: Прокуратура Москвы

Уголовное дело в отношении заместителя начальника ИФНС №15 Москвы 37-летней Елены Ишхановой следственный отдел по Басманному району Москвы СКР возбудил 12 апреля. Ей инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Елена Ишханова в период с сентября 2016 года по октябрь 2018-го, занимая должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС №28, на систематической основе незаконно получала на подконтрольные ей банковские карты денежные средства от предпринимателя Александра Тарасенко в сумме не менее 1 млн 840 тыс. руб. За взятки, как считают в СКР, Елена Ишханова не предоставляла в МИФНС №46 Москвы, как того требовал закон, сведения о «фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся в заявленном адресе, в интересах которого действовал предприниматель».

Александр Тарасенко стал фигурантом уголовного дела в начале марта. Ему вменили ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Спустя некоторое время господин Тарасенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на Елену Ишханову.

13 апреля следствие обратилось в Басманный суд с ходатайством о заключении Елены Ишхановой под стражу до 12 июня. В пользу своей позиции представитель СКР привел стандартные доводы, отметив, что подследственная обвиняется в особо тяжком преступлении, направленном против государственной власти и интересов государственной службы, а поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства по делу. Прокуратура поддержала ходатайство.

В свою очередь, защита налоговика указывала, что доводы следствия не подтверждены фактическими доказательствами, и просила ходатайство СКР отклонить.

Кроме того, защита указала на наличие у Елены Ишхановой четырех несовершеннолетних детей.

Однако суд посчитал аргументы СКР более убедительными и санкционировал арест Елены Ишхановой сроком на два месяца.

Александр Александров