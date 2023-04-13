Вопрос на тысячи

Депутаты Курултая Башкирии от КПРФ внесли в региональный парламент законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты по 4 тыс. руб. семьям с детьми. На это необходимо около 2 млрд руб. в год. Средства авторы законопроекта предложили изыскать за счет отмены льгот на налог на имущество организаций и инвестиционного вычета по налогам на прибыль организаций. Эта схема, по мнению депутата Салавата Харасова, может противоречить Конституции республики, поэтому законопроект направлен для рассмотрения в Конституционный совет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Депутаты Курултая Башкирии от КПРФ предложили ввести ежегодные пособия в размере 4 тыс. руб. семьям с детьми, проживающим на территории республики. Законопроект «О ежегодном пособии семьям, имеющим детей школьного возраста в РБ, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ» был рассмотрен на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Согласно законопроекту, пособие должно выплачиваться одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка до 18 лет, а также инвалидам в возрасте 18–23 лет, обучающимся в школах или колледжах.

В обосновании к законопроекту отмечается, что затраты на сбор одного ребенка в школу варьируются от 18 тыс. до 30 тыс. руб. Это, как правило, составляет 40–60% месячного дохода семьи. «Предлагаемые новеллы в налоговом законодательстве увеличивают ежегодные доходы бюджета РБ на 3,2 млрд руб., которые в полной мере обеспечивают выплаты ежегодных пособий семьям»,— говорится в законопроекте.

По данным руководителя фракции КПРФ в Курултае Юнира Кутлугужина, в республике насчитывается около 500 тыс. школьников, соответственно, на выплату пособий ежегодно потребуется около 2 млрд руб.

«В проекте закона мы предложили источники финансирования этой суммы, которые отменяют льготы о налоге на имущество организаций и о применении на территории республики инвестиционного вычета по налогам на прибыль организаций»,— добавил Юнир Кулугужин.

На проект поступило отрицательное заключение правительства республики. Представитель кабмина в Курултае Александр Лихачев сообщил, что предлагаемое пособие — излишнее, так как с 1 января введен универсальный подход к внедрению пособий для детей.

Председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов также отметил, что федеральное и республиканское законодательство предусматривают «комплекс мер социальной поддержки семей, имеющих детей». Депутат обратил внимание, что инициатива в части отмены льгот по налогам для промышленных предприятий может противоречить республиканской Конституции. В связи с этим члены комитета проголосовали за направление законопроекта в Конституционный совет (создан вместо упраздненного Конституционного суда Башкирии).

«Направление инициативы на рассмотрение Конституционного совета — все равно что положить законопроект под сукно. Процедура может затянуться и на полгода, и на год»,— заявил «Ъ-Уфа» депутат Курултая от КПРФ Ильгам Галин.

Вице-спикер Курултая Рустем Ахмадинуров («Единая Россия») отметил, что предлагаемые коммунистами расходы не предусмотрены бюджетом республики: «Вместе с тем меры по поддержке семей с детьми поддерживаются членами фракции “Единая Россия”. В частности, с нового года по инициативе партии в стране вводятся единые пособия для семей с детьми».

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Нагорный отметил, что поддерживает инициативы, которые улучшают материальное положение граждан, «тем более если эти инициативы имеют финансовое обоснование». Вместе с тем он сообщил, что еще не ознакомился с законопроектом, поскольку инициатива не рассылалась всем депутатам.

Вячеслав Рябов (ЛДПР) сообщил, что фракция поддерживает законопроект, но вызывает сомнение незначительная сумма пособия. Ранее фракция вносила в Курултай Башкирии проект федерального закона «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года», который предусматривал денежную помощь 15 тыс. руб. на одного ребенка. В местном парламенте, отметил господин Рябов, инициатива была поддержана, но в Госдуме к ней отнеслись иначе.

Майя Иванова, Влада Шипилова