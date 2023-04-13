Советник с министерским портфелем

В министерстве строительства и архитектуры Башкирии сменился руководитель. Вместо первого заместителя министра Егора Родина, который в течение двух лет возглавлял министерство с приставкой и. о., назначен другой первый замминистра — советник главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридаль Саетов. Новый руководитель сообщил «Ъ-Уфа», что с учетом его опыта работы в качестве советника «на погружение в вопросы строительной отрасли много времени не потребуется». Участники рынка ждут от него, в частности, увеличения функционала министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ридаль Саетов (справа) будет решать инфраструктурные вопросы в новом качестве

Фото: пресс-служба правительства Башкирии Ридаль Саетов (справа) будет решать инфраструктурные вопросы в новом качестве

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии назначен советник главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам на общественных началах 42-летний Ридаль Саетов. Господин Саетов продолжит оставаться советником, сообщили в администрации главы республики.

По данным «Ъ-Уфа», 12 апреля Ридаль Саетов был назначен первым заместителем главы минстроя республики (в министерстве два первых заместителя руководителя), а сегодня утром его официально представят коллективу министерства.

Как сообщил РБК-Уфа со ссылкой на пресс-службу правительства республики, инициатива о назначении господина Саетова принадлежит премьер-министру Башкирии Андрею Назарову, она была поддержана главой региона Радием Хабировым. Решение было принято после прошедшего в четверг заседания Ассоциации застройщиков республики, на котором, как сообщал «Ъ-Уфа» в четверг, девелоперы жаловались на различные трудности в работе.

«Поскольку я являюсь советником по инфраструктурным проектам, на погружение в вопросы строительной отрасли много времени не потребуется. Профессионалов строительного комплекса тоже знаю,— заявил «Ъ-Уфа» Ридаль Саетов.— Задачи общеизвестны — это и увеличение объемов строительства жилья, и решение проблем обманутых дольщиков, и переселение граждан из аварийного жилья, и своевременный ввод социально-культурных объектов, вопросы газификации, развитие строительной индустрии и многое другое. В каждом из этих направлений есть достижения, есть вопросы, которые нужно решать».

Ридаль Саетов родился в Бураевском районе. В 2001 году окончил Уфимский юридический институт МВД России («юриспруденция»), в 2006-м — башкирскую академию госслужбы и управления («финансы и кредит»), в 2021 году — Уфимский нефтяной технический университет («строительство»). В 1997–2005 годах служил в МВД, затем работал в коммерческих структурах. В настоящее время, по данным «СПАРК-Интерфакс», компании, в которых господин Саетов был совладельцем и директором, ликвидированы. Советником главы Башкирии Ридаль Саетов был назначен в 2019 году. На этой общественной должности он курировал строительство инженерной инфраструктуры на территории уфимского Забелья в Уфе, исполнение федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий.

Официально министром строительства и архитектуры республики остается Рамзиль Кучарбаев. Заняв должность в декабре 2020 года, господин Кучарбаев фактически успел поработать министром около двух месяцев. В феврале 2021 года он был задержан. Сейчас министр проходит подсудимым по двум уголовным делам. В Ленинском райсуде Уфы его вместе с министром ЖКХ республики Борисом Беляевым судят за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приеме очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, а в Октябрьском райсуде — за превышение должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов без торгов в 2017–2019 годах. Во время инкриминируемых ему преступлений господин Кучарбаев был главой Управления капитального строительства Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно заявлял, что не намерен увольнять ни Рамзиля Кучарбаева, ни Бориса Беляева до вступления в силу приговора суда: «Если правоохранительные органы разберутся, докажут вину, будет решение суда — на следующий день такой человек будет уволен».

После ареста Рамзиля Кучарбаева обязанности министра исполнял его первый заместитель Егор Родин. 11 апреля, сообщила вчера пресс-служба прокуратуры Башкирии, господину Родину было объявлено предостережение. Основанием для этого послужил «низкий уровень освоения некоторыми муниципалитетами бюджетных средств, выделенных в 2023 году (1,58 млрд руб.— «Ъ-Уфа») для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Директор по развитию строительной компании «Третий трест» Вячеслав Якин отметил, что Егор Родин — «человек, который реально старался помочь в меру своих сил».

«Я всегда переживал, что авторитет министерства был немного потерян. Но это не вина Егора, нужно саму систему несколько перестроить,— добавил господин Якин.— Поэтому я жду от Ридаля Саетова, что министерство вернет себе основную роль в управлении процессами строительства и усилит работу по привлечению в регион еще большего количества федеральных программ поддержки отрасли»

Булат Баширов