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Коммерсантъ FM
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МВД завершило расследование первого в России дела о присвоении средств криптобиржи

Следователи МВД завершили расследование дела в отношении системного администратора криптовалютной биржи WEX, которого обвиняют в присвоении имущества компании World Exchange Services Pte. Ltd на сумму более 3 млрд руб., сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Как заявила пресс-служба, это первое в стране уголовное дело о присвоении средств криптовалютной биржи. По версии следствия, злоумышленник в октябре 2018 года заблокировал для пользователей и руководства компании WEX доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптокошельков, подконтрольных бирже.

Для возмещения вреда пострадавшему юрлицу и обеспечения исков владельцев криптокошельков, следователи наложили арест на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им денежные средства на сумму 4,3 млрд руб., сообщили в МВД. Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд, добавила пресс-служба. В МВД напомнили, что пользователи криптобиржи WEX могут подать исковое заявление в отношении юрлица World Exchange Services Pte. Ltd.

Российская криптобиржа WEX — преемница крупнейшей российской платформы BTC-e, серверы которой в июле 2017 года изъяло ФБР по делу об отмывании денег. В том же году в Греции задержали Александра Винника, одного из основателей биржи, по обвинению в легализации через площадку $4 млрд. Биржа WEX обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Однако летом 2018 года биржа закрылась.

В ноябре 2022 года со «спящих» кошельков WEX перевели 10 тыс. биткойнов. Сначала деньги перешли на один криптокошелек, а с него уже были высланы на другой. Как предполагает портал о криптоэкономике Coindesk, владелец кошелька отправил деньги на другие свои кошельки, а затем переслал их другим людям или обналичил через неофициального внебиржевого брокера.

Эрдни Кагалтынов

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