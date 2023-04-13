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Коммерсантъ FM
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ОПГ добралась до присяжных

Стартовал суд над предполагаемым лидером преступной группировки Орска

В Оренбургском областном суде начался процесс по уголовному делу предполагаемого лидера организованной преступной группы (ОПГ) из Орска Сергея Корчагина и жителя Оренбурга Василия Саввона. Дело рассматривается с участием присяжных. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях подсудимых обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Подсудимые свою вину не признают. На их имущество наложен арест на общую сумму более 12,5 млн руб.

Сергей Корчагин

Сергей Корчагин

Фото: СКР

Сергей Корчагин

Фото: СКР

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по делу в начале года. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях подсудимым инкриминируются ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

По данным следствия, с 1993 по 2021 год Сергей Корчагин занимал «высшее положение в преступной иерархии, имея высший криминальный статус» в Оренбургской области.

Он «назначал “смотрящих”, в том числе среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области», утверждают правоохранители.

С апреля 2000 года по июль 2008-го предполагаемый лидер ОПГ организовал убийство трех криминальных авторитетов, а также покушения еще на семь человек, считают силовики. Это произошло из-за конфликтов, связанных с разделом сфер влияния в преступной среде.

Так, в мае 2000 года, по данным управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Оренбургской области, Сергей Корчагин заказал убийство криминального авторитета из Орска по прозвищу Абхазец (речь идет о Геннадии Хватландзии). Обвиняемый нанял предполагаемых исполнителей преступления из казанской ОПГ, которые специализировались на убийствах, выяснили силовики. Киллер убил Абхазца 19 мая 2000 года из пистолета, говорится в деле. Данный эпизод преступления предполагаемому главе ОПГ вменили в августе минувшего года.

Сергей Корчагин был задержан во время спецоперации в подмосковном аэропорту в декабре 2021 года. Тогда же силовики задержали двоих его предполагаемых сообщников в Орске. Им вменили в вину организацию убийств криминальных авторитетов Оренбуржья при переделе сфер влияния в 2005–2008 годах.

Следователи выяснили, что предполагаемые преступники с автоматическим оружием и взрывными устройствами совершили три покушения на потерпевших. В результате два человека погибли и два пострадали. Эти преступления оставались нераскрытыми более 15 лет.

В частности, ночью 25 октября 2005 года киллер выстрелил около 20 раз из автомата Калашникова в двоих потерпевших в Орске, находившихся в автомобиле. В итоге один из мужчин умер, второго, получившего шесть ранений, спасли врачи. Еще одно убийство жителя Орска предполагаемый лидер ОПГ организовал в июне 2006 года. Исполнители преступления установили взрывное устройство в районе автодрома в поселке Мясокомбинат и привели его в действие в момент движения автомобиля жертвы. Однако потерпевший остался жив — машина была бронированная. В июле 2008-го киллер убил жителя Орска, выстрелив из короткоствольного огнестрельного оружия. Преступление было совершено на лестничном марше в подъезде дома жертвы.

Предполагаемый лидер ОПГ, говорится в деле, также «незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания огнестрельное оружие — пистолет-пулемет “Скорпион”», установило следствие.

Следователи установили, что Сергей Корчагин (Корчага) с 2008 года был «смотрящим» за Оренбуржьем: назначал членов криминального сообщества на неформальные должности в уголовной среде в Орске, Новотроицке, Гае, Бузулуке и исправительных учреждениях ФСИН Оренбургской области для контроля за соблюдением «воровских традиций», отвечал за «общак» и разрешал споры.

Ранее в региональном УМВД сообщали, что криминальное сообщество под его руководством курировало незаконный оборот оружия, наркотиков, занималось «вымогательствами, “крышеванием” бизнеса, мошенничествами в финансово-кредитной сфере и другими видами криминальной деятельности».

По версии силовиков, второй обвиняемый, Василий Саввон, в период с 2005 по 2006 год в составе организованной группы Сергея Корчагина «совершил убийство и покушение на убийство четырех человек».

На заседании суда Сергей Корчагин и Василий Саввон свою вину не признали. В частности, Сергей Корчагин заявил, что дело «сфабриковано». Следующее заседание суда состоится 18 апреля.

Ани Айвазян, Самара

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