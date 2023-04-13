Фото 13.04.2023, 21:15 Фото дня: 13 апреля Запоминающиеся кадры четверга Приговор казанскому стрелку Галявиеву, визит Байдена в Ирландию и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Каир, Египет. Артисты исполняют традиционный арабский танец с юбками Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany Казань. Ильназа Галявиева, застрелившего в местной гимназии семь учащихся и двух учителей, приговаривают к пожизненному заключению Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото Дандолк, Ирландия. Президент США Джо Байден делает селфи возле паба во время визита на родину своих предков Фото: Reuters / Kevin Lamarque Ливерпуль, Великобритания. Ежегодные скачки с препятствиями Grand National на ипподроме Эйнтри Фото: Reuters / Jason Cairnduff Бангкок, Таиланд. Местные жители и туристы обливаются водой, празднуя Сонгкран — тайский Новый год Фото: Reuters / Chalinee Thirasupa Гувахати, Индия. Исполнители народного танца биху пытаются установить рекорд Гиннесса Фото: Reuters / Anuwar Hazari Следующая фотография 1 / 6 Каир, Египет. Артисты исполняют традиционный арабский танец с юбками Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany Казань. Ильназа Галявиева, застрелившего в местной гимназии семь учащихся и двух учителей, приговаривают к пожизненному заключению Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото Дандолк, Ирландия. Президент США Джо Байден делает селфи возле паба во время визита на родину своих предков Фото: Reuters / Kevin Lamarque Ливерпуль, Великобритания. Ежегодные скачки с препятствиями Grand National на ипподроме Эйнтри Фото: Reuters / Jason Cairnduff Бангкок, Таиланд. Местные жители и туристы обливаются водой, празднуя Сонгкран — тайский Новый год Фото: Reuters / Chalinee Thirasupa Гувахати, Индия. Исполнители народного танца биху пытаются установить рекорд Гиннесса Фото: Reuters / Anuwar Hazari