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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 13 апреля

Запоминающиеся кадры четверга

Приговор казанскому стрелку Галявиеву, визит Байдена в Ирландию и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Каир, Египет. Артисты исполняют традиционный арабский танец с юбками

Каир, Египет. Артисты исполняют традиционный арабский танец с юбками

Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

Казань. Ильназа Галявиева, застрелившего в местной гимназии семь учащихся и двух учителей, приговаривают к пожизненному заключению

Казань. Ильназа Галявиева, застрелившего в местной гимназии семь учащихся и двух учителей, приговаривают к пожизненному заключению

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Дандолк, Ирландия. Президент США Джо Байден делает селфи возле паба во время визита на родину своих предков

Дандолк, Ирландия. Президент США Джо Байден делает селфи возле паба во время визита на родину своих предков

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Ливерпуль, Великобритания. Ежегодные скачки с препятствиями Grand National на ипподроме Эйнтри

Ливерпуль, Великобритания. Ежегодные скачки с препятствиями Grand National на ипподроме Эйнтри

Фото: Reuters / Jason Cairnduff

Бангкок, Таиланд. Местные жители и туристы обливаются водой, празднуя Сонгкран — тайский Новый год

Бангкок, Таиланд. Местные жители и туристы обливаются водой, празднуя Сонгкран — тайский Новый год

Фото: Reuters / Chalinee Thirasupa

Гувахати, Индия. Исполнители народного танца биху пытаются установить рекорд Гиннесса

Гувахати, Индия. Исполнители народного танца биху пытаются установить рекорд Гиннесса

Фото: Reuters / Anuwar Hazari

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Каир, Египет. Артисты исполняют традиционный арабский танец с юбками

Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

Казань. Ильназа Галявиева, застрелившего в местной гимназии семь учащихся и двух учителей, приговаривают к пожизненному заключению

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Дандолк, Ирландия. Президент США Джо Байден делает селфи возле паба во время визита на родину своих предков

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Ливерпуль, Великобритания. Ежегодные скачки с препятствиями Grand National на ипподроме Эйнтри

Фото: Reuters / Jason Cairnduff

Бангкок, Таиланд. Местные жители и туристы обливаются водой, празднуя Сонгкран — тайский Новый год

Фото: Reuters / Chalinee Thirasupa

Гувахати, Индия. Исполнители народного танца биху пытаются установить рекорд Гиннесса

Фото: Reuters / Anuwar Hazari

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