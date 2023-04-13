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Коммерсантъ FM
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Международный союз триатлона разрешил россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Решение принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также для официальных лиц обеих стран. World Triathlon работает с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта над разработкой процесса независимой проверки, необходимой для участия любого спортсмена или официального лица из двух стран»,— говорится в заявлении.

В марте 2022 года World Triathlon временно отстранил от участия в международных соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии из-за начала российской военной операции на Украине. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к международным соревнованиям российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе и при условии, что те не представляют российские силовые ведомства, а также не занимались «поддержкой боевых действий».

Фотогалерея

Кто из политиков и бизнесменов занимается триатлоном

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (на фото) не только сам занимается триатлоном, но и развивает этот вид спорта в своем регионе. Гонки проводят как летом, так и зимой. По словам главы Приморья, в холодное время года самым трудным этапом становится бег — «снег глубокий и много подъемов»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (на фото) не только сам занимается триатлоном, но и развивает этот вид спорта в своем регионе. Гонки проводят как летом, так и зимой. По словам главы Приморья, в холодное время года самым трудным этапом становится бег — «снег глубокий и много подъемов»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Преодоление вызывает только счастье» &lt;br> Губернатор Удмуртии Александр Бречалов начал заниматься триатлоном в 38 лет. После 50-ти он мечтает выступить в финале Ironman

«Преодоление вызывает только счастье»
Губернатор Удмуртии Александр Бречалов начал заниматься триатлоном в 38 лет. После 50-ти он мечтает выступить в финале Ironman

Фото: Администрация главы и правительства Удмуртской Республики

В 2018 году звание «железный человек» получил глава Курской области Роман Старовойт (справа) после того, как преодолел триатлонскую дистанцию в Барселоне (Испания) за 13 часов 33 минуты

В 2018 году звание «железный человек» получил глава Курской области Роман Старовойт (справа) после того, как преодолел триатлонскую дистанцию в Барселоне (Испания) за 13 часов 33 минуты

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ресторатор Гордон Рамзи преодолел триатлонскую дистанцию в 226 километров за 14 часов, 4 минуты и 48 секунд. После финиша он планировал сделать тату с эмблемой Ironman, но передумал

Ресторатор Гордон Рамзи преодолел триатлонскую дистанцию в 226 километров за 14 часов, 4 минуты и 48 секунд. После финиша он планировал сделать тату с эмблемой Ironman, но передумал

Фото: Paul Childs / Action Images / Reuters

Бывший совладелец «Яндекса» и Ozon Леонид Богуславский занялся триатлоном в весьма солидном возрасте — в 62 года. График его тренировок выглядит примерно так: четыре раза в неделю — велосипед, три раза — плавание и три раза — общефизическая подготовка

Бывший совладелец «Яндекса» и Ozon Леонид Богуславский занялся триатлоном в весьма солидном возрасте — в 62 года. График его тренировок выглядит примерно так: четыре раза в неделю — велосипед, три раза — плавание и три раза — общефизическая подготовка

Фото: Russian Triathlon Club

С 2020 года Федерацию триатлона России возглавляет дочь министра обороны и руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Одним из главных достижений на своем посту она считает развитие триатлона среди детей. Раньше он воспринимался в основном как вид спорта для подготовленных взрослых

С 2020 года Федерацию триатлона России возглавляет дочь министра обороны и руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Одним из главных достижений на своем посту она считает развитие триатлона среди детей. Раньше он воспринимался в основном как вид спорта для подготовленных взрослых

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Поклонниками триатлона являются многие иностранные предприниматели. Среди них — глава Herbalife Nutrition Майкл О. Джонсон (на фото), создатель голосового помощника Siri Дак Киттлаус и экс-глава McDonald&#39;s Стив Истербрук

Поклонниками триатлона являются многие иностранные предприниматели. Среди них — глава Herbalife Nutrition Майкл О. Джонсон (на фото), создатель голосового помощника Siri Дак Киттлаус и экс-глава McDonald's Стив Истербрук

Фото: Tiffany Rose / WireImage / Getty Images

Бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас (в центре) мечтает пробежать полный марафон. Во время политической карьеры он ограничивался полумарафоном — правила триатлона это допускают

Бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас (в центре) мечтает пробежать полный марафон. Во время политической карьеры он ограничивался полумарафоном — правила триатлона это допускают

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

«Я шел к этому восемь лет» &lt;br> Основатель компании Runlab Илья Слепов стал первым россиянином, который завоевал звание чемпиона мира в категории Ironman 70.3 — 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега

«Я шел к этому восемь лет»
Основатель компании Runlab Илья Слепов стал первым россиянином, который завоевал звание чемпиона мира в категории Ironman 70.3 — 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега

Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Владелец корпорации «Баркли» Леонид Казинец (на фото) не только сам занимается триатлоном, но и смог заинтересовать им раввина, президента Федерации еврейских общин Александра Бороду

Владелец корпорации «Баркли» Леонид Казинец (на фото) не только сам занимается триатлоном, но и смог заинтересовать им раввина, президента Федерации еврейских общин Александра Бороду

Фото: Из личного архива Леонида Казинца

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (на фото) не только сам занимается триатлоном, но и развивает этот вид спорта в своем регионе. Гонки проводят как летом, так и зимой. По словам главы Приморья, в холодное время года самым трудным этапом становится бег — «снег глубокий и много подъемов»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Преодоление вызывает только счастье»
Губернатор Удмуртии Александр Бречалов начал заниматься триатлоном в 38 лет. После 50-ти он мечтает выступить в финале Ironman

Фото: Администрация главы и правительства Удмуртской Республики

В 2018 году звание «железный человек» получил глава Курской области Роман Старовойт (справа) после того, как преодолел триатлонскую дистанцию в Барселоне (Испания) за 13 часов 33 минуты

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ресторатор Гордон Рамзи преодолел триатлонскую дистанцию в 226 километров за 14 часов, 4 минуты и 48 секунд. После финиша он планировал сделать тату с эмблемой Ironman, но передумал

Фото: Paul Childs / Action Images / Reuters

Бывший совладелец «Яндекса» и Ozon Леонид Богуславский занялся триатлоном в весьма солидном возрасте — в 62 года. График его тренировок выглядит примерно так: четыре раза в неделю — велосипед, три раза — плавание и три раза — общефизическая подготовка

Фото: Russian Triathlon Club

С 2020 года Федерацию триатлона России возглавляет дочь министра обороны и руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Одним из главных достижений на своем посту она считает развитие триатлона среди детей. Раньше он воспринимался в основном как вид спорта для подготовленных взрослых

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Поклонниками триатлона являются многие иностранные предприниматели. Среди них — глава Herbalife Nutrition Майкл О. Джонсон (на фото), создатель голосового помощника Siri Дак Киттлаус и экс-глава McDonald's Стив Истербрук

Фото: Tiffany Rose / WireImage / Getty Images

Бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас (в центре) мечтает пробежать полный марафон. Во время политической карьеры он ограничивался полумарафоном — правила триатлона это допускают

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

«Я шел к этому восемь лет»
Основатель компании Runlab Илья Слепов стал первым россиянином, который завоевал звание чемпиона мира в категории Ironman 70.3 — 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега

Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Владелец корпорации «Баркли» Леонид Казинец (на фото) не только сам занимается триатлоном, но и смог заинтересовать им раввина, президента Федерации еврейских общин Александра Бороду

Фото: Из личного архива Леонида Казинца

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