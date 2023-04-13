Международный союз триатлона разрешил россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Решение принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также для официальных лиц обеих стран. World Triathlon работает с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта над разработкой процесса независимой проверки, необходимой для участия любого спортсмена или официального лица из двух стран»,— говорится в заявлении.

В марте 2022 года World Triathlon временно отстранил от участия в международных соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии из-за начала российской военной операции на Украине. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к международным соревнованиям российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе и при условии, что те не представляют российские силовые ведомства, а также не занимались «поддержкой боевых действий».