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Воткинский пруд в Удмуртии планируют зарыблять

В Удмуртии планируют зарыблять городской пруд в Воткинске. Как сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды госсовета республики Георгий Крылов, в настоящий момент идут переговоры о закупке посадочного материала у Кармановского водохранилища.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Господин Крылов пояснил, что в борьбе с зарастанием водоемов помогает белый амур, который поедает водную растительность. Поэтому его планируют запустить в Воткинский, Ижевский, Камбарский и Пудемский пруды, а также в сельскохозяйственные водоемы из расчета одна рыба на 100 кв.м.

«Это сто рыб на один гектар. Можно быть уверенными, что через год пруд будет вычищен. Мы уже обсуждали этот вопрос и решили начать с Воткинского пруда. Будет создана команда, которая будет отслеживать всю работу и выращивать белого амура. Если опыт будет удачным, будем зарыблять и другие водохранилища»,— поделился Георгий Крылов.

При этом сразу запустить рыбу в водоем нельзя, поскольку Воткинский пруд находится в федеральной собственности, пояснил господин Крылов. Перед этим необходимо провести процедуру согласования и соблюсти определенные требования, в том числе биологическое обследование.

Георгий Крылов подчеркнул, что в 1960-е годы Воткинский пруд занимал третье место по продуктивности после Аральского и Азовского морей. В тот период времени в Удмуртии из 210-220 т вылавливаемой рыбы 180 т приходилось на городской пруд Воткинска.

«Для меня эта тема очень близка. Поэтому хотелось бы, чтобы после окончания моего депутатского срока основные водоемы Удмуртии оказались зарыбленные»,— заключил господин Крылов.

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ступени рядом с пандусом особенно плохо пережили скачки температур

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

У родника, расположенного также на набережной пруда в Ижевске, пострадала плитка

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Забор, который должен обезопасить пешеходов от возможного падения в воду, накренился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Брусчатка лежит неровно: трещины, сколы и разная высота между плитками

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Местами на ливневках отсутствуют решетки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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