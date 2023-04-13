Россиянам не хватает информации об Арктике

Как показало исследование аналитического центра НАФИ, 85% россиян хотели бы получать больше информации о российской Арктике. Трое из четырех опрошенных (77%) признают свою информированность о регионе недостаточной. В частности, только 3% смогли верно назвать все субъекты, входящие в Арктическую зону РФ. Как отмечают эксперты, отсутствие фактологических знаний повышает риск возникновения и воспроизведения стереотипов, которые становятся потенциальными барьерами для развития арктических регионов, привлечения нужных специалистов и туристов. В частности, большинство считает, что значительная часть территорий там покрыта снегом и льдом круглый год, путешествия туда дороги и опасны и регион пригоден лишь для вахтовой работы.

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При этом, несмотря на недостаток знаний, у большинства россиян сложилось позитивное представление об Арктике. Ее чаще всего описывают как уникальную, научную, чистую и перспективную.