Экс-глава района в Красноярском крае пойдет под суд за халатность, приведшую к масштабному пожару

В суд направлено уголовное дело о халатности бывшего главы Минусинского района Красноярского края Александра Клименко. Обвинительное заключение утвердила прокуратура региона.

По версии следствия, начиная с 2019 года Александр Клименко не принял мер для устранения нелегальной свалки, несмотря на вынесенное решение суда, не принял меры по уборке сухой травы и мусора на территории района и не организовал создание противопожарных полос.

В апреле 2022 года на свалке произошло возгорание отходов. Огонь быстро распространился. В результате пожара были уничтожены объекты недвижимости, повреждено имущество на 60 дачных участках, в том числе пять жилых домов, 19 дачных домов, хозяйственные постройки, а также уничтожены лесные насаждения на территории Минусинского участкового на площади 293 га, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Ущерб лесному фонду составил 22,3 млн руб., жителям – 36,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В рамках уголовного дела на имущество Александра Клименко стоимостью 57 млн руб. наложен арест (дом, квартира, земельные участки, нежилые помещения и снегоход). Обвиняемому грозит наказание в виде обязательных исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В 2022 году «Ъ-Сибирь» писал о возбуждении дела в отношении главы Ачинского района Красноярского края Петра Хохлова. Ему инкриминировали халатность и злостное неисполнение решения суда. По версии обвинения мужчина не принял мер для того чтобы убрать свалку из-за которой позднее произошел серьезный пожар.

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Сергей Балин