«Ростелеком» предупредил о рисках перенасыщения российского IT-рынка отечественным ПО

На фоне ухода иностранных вендоров российский рынок IT переживает бум производства отечественного программного обеспечения, заявил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов в ходе конференции «Технологии в новых условиях: каким российский IT-сектор видит свое будущее», организованной ИД «Коммерсантъ». Впрочем, по мнению эксперта, большое количество одинаковых программных продуктов может негативно сказаться на их качестве «в силу распыления ресурсов».

«У нас появилось огромное количество возможностей, когда вендоры ушли. Все решили занять это пространство: у нас 19 Linux, 12 систем виртуализации, три национальные мобильные операционные системы. Очевидно, что нам придется пройти долгий путь выживаемости и отмирания тех историй, которые не найдут своего клиента. Говоря о вопросе выхода на зарубежные рынки, я вижу очень большой риск в том, что мы размажем наши усилия и инвестиции, а в итоге продукт не будет иметь успеха в силу распыления ресурсов»,— рассказал он.

Похожую проблему, в свою очередь, в ходе конференции обозначил директор по цифровизации и информационным технологиям «Т Плюс» Борис Макевнин. «У нас сейчас бум производителя отечественного ПО. Значительную часть своей карьеры я проработал за рубежом и до недавнего момента времени работал с двумя BI-системами. За прошлый год у меня уже десять писем с разного рода предложениями по поводу BI-систем. Здесь нам немного сложно сделать наиболее оптимальный и стратегически правильный выбор. Вопрос также в том, насколько мы размываем наши инвестиции с точки зрения поддержания 50 одинаковых программных продуктов»,— добавил господин Макевнин.

Как ранее писал «Ъ», за год российские разработчики программного обеспечения подняли цены на 30–50%. Потребители связывают рост цен с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Крупные потребители российского софта уже обращались в Минцифры с просьбой повлиять на ситуацию, но пока безуспешно.