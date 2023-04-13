Власти Белгородской области объяснили появление красных водоемов

Неизвестные лица слили красно-розовую жидкость рядом с селом Казацкое в Красногвардейском районе Белгородской области. Как рассказала глава района Анна Куташова, распространение этой жидкости было локализовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красный водоем рядом с селом Казацкое в Красногвардейском районе Белгородской области

Фото: Глава администрации Красногвардейского района Красный водоем рядом с селом Казацкое в Красногвардейском районе Белгородской области

Фото: Глава администрации Красногвардейского района

Местные жители в соцсетях ранее пожаловались на лужу непонятной жидкости, разлитой в непосредственной близости к домам. Она имеет яркий цвет и резкий химический запах. Один из жителей пожаловался, что власти ничего не делают для выяснения причин происшествия.

«Мы сейчас ждем результатов анализов для того, чтобы оценить ущерб. Но в первую очередь хочу успокоить — опасности для населения нет»,— сказала госпожа Куташова во время прямого эфира во «ВКонтакте». По ее словам, полиция ведет расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Место, где была разлита жидкость, оцеплено. Его посетили также сотрудники управления Экоохотнадзора Белгородской области.

В Белгородской области усилены меры безопасности в связи с введением желтого уровня террористической опасности и режима среднего уровня реагирования. Красногвардейский район не граничит с Украиной.

Сергей Толмачев, Воронеж