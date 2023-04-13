Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как уход иностранных вендоров повлиял на развитие собственных российских решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За прошлый год рынок межсетевых экранов следующего поколения не просто сменил привычный эволюционный сценарий, а попал в «идеальный шторм». Зарубежные вендоры, на долю которых приходилось 80% NGFW, стремительно покинули Россию. А крупный отечественный бизнес так же внезапно остался почти один на один с киберугрозами, объем которых в 2022 году оказался беспрецедентным. Между тем NGFW — это крупнейший сегмент в информационной безопасности с оценкой свыше 15 млрд руб.

Первым, кто смог предложить российскому крупному бизнесу высокопроизводительное импортонезависимое решение по межсетевым экранам следующего поколения, стала «РТК-Солар», рассказал “Ъ FM” генеральный директор компании Игорь Ляпунов:

«В настоящее время идут мощнейшие, изощренные кибератаки на российскую IT-инфраструктуру. Наш центр кибербезопасности обеспечивает защиту крупнейших объектов критической информационной инфраструктуры, систем государственного управления, в том числе портала "Госуслуг", которые являются магнитом для хакеров со всего мира.

В начале СВО большое количество иностранных вендоров ушло из России, и часть средств защиты вообще отключилась. И вот этот технологический вызов является жизненно важным для нас. И сегодня мы объявляем о выходе на новый уровень, о создании единой целостной экосистемы технологий кибербезопасности, флагманом которой будет являться наш новый продукт — Next Generation Firewall, обеспечивающий защиту периметров наших заказчиков, пользователей от самых современных угроз. В развитии технологической экосистемы мы готовы инвестировать более 8 млрд руб.»

К 2025 году рынок NGFW перевалит за отметку в 19 млрд руб., а доля российских игроков на нем возрастет значительно, уверены исследователи «РТК-Солар».