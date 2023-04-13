Верховный суд Татарстана поддержал выдворение из России китайского блогера

Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Вахитовского райсуда Казани, который постановил выдворить из РФ гражданина Китая Сюй Хаояна — студента Казанского федерального университета.

Напомним, Сюй Хаоян вел YouTube-канал о своих отношениях с гражданином РФ Гелой Гогишвили. Суд посчитал, что канал могли смотреть несовершеннолетние. Гражданина Китая признали виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Ему назначили семь суток. Сейчас его содержат в центре для мигрантов, впоследствие должны депортировать из России.

В жалобе, поданной в Верховный суд Татарстана, было сказано, что в материалах дела отсутсвует доказательства, что информация распространялась среди несовершеннолетних. Кроме того, защита заявила о нарушении процессуальных требований КоАП РФ. Однако суд не удовлетворил эту жалобу.

Адвокат Адель Хайдаршин сообщил «Ъ», что защита намерена обжаловать решение Верховного суда республики в кассационном порядке.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"