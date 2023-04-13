Экономически обоснованный тариф на проезд в Казани оценили в 70 рублей

Замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что экономически обоснованная стоимость проезда в общественном транспорте оценивается в 70 руб. Об этом он сказал на архитектурно-строительной конференции «Диалоги. Весенние встречи».

При этом такой тариф быть установлен не может, поскольку данная цена слишком высока, добавил он. Но она включает в себя не только все затраты транспортных компаний, но и возможность покупать новый подвижной состав.

Также господин Шакиров призвал шире использовать потенциал трамвая в Казани, поскольку в городе есть соответствующая инфраструктура.

"Ъ-Казань"