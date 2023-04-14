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Коммерсантъ FM
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Эльвиру Нугаеву ждут в «Трех сестрах» в июне

7 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Мордовия» мы рассказали историю 16-летней Эльвиры Нугаевой из Мордовии («Мне бы только пойти», Артем Костюковский). После перенесенного инсульта девочку парализовало ниже пояса, она не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Интенсивная реабилитация показала, что у Эльвиры есть шансы встать на ноги. Лечение необходимо продолжать, вот только в семье нет денег на его оплату. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 359 600 руб.) собрана. Людмила, мама Эльвиры, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Эльвира Нугаева

Эльвира Нугаева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Эльвира Нугаева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 7 апреля 28 745 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Мордовия», «Ставрополье», «Ингушетия», «Чита», «Алтай», а также 136 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 32 детям на 20 469 121 руб.

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