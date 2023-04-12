Tank идет на «Восток»

Автопром из Поднебесной продолжает завоевывать пермский рынок. Концерн Great Wall Motors определился с компанией, которая будет представлять в Перми его новый бренд Tank, — дилером марки станет федеральный автохолдинг «Восток Моторс», недавно учредивший в столице Прикамья еще одно юрлицо. В «Восток Моторс» получение нового дилерства подробно не комментируют и дату открытия шоурума Tank пока не называют. Участники рынка считают, что если продажи этих автомобилей будут идти активно, то в Перми могут появиться и другие дилеры марки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», компания Great Wall Motors (GWM) выбрала дилера китайских внедорожников Tank в Перми. По словам источника, знакомого с ситуацией, им стал автохолдинг «Восток Моторс».

Генеральный директор пермского филиала группы — ООО «Восток Моторс Пермь» Александр Журавель подтвердил эту информацию. Где будет располагаться дилерский центр бренда и когда начнутся продажи автомобилей, он не сообщил. Господин Журавель пояснил, что пока не готов раскрывать подробности, так как отбор только завершился и дилерский договор еще не подписан.

На официальном сайте Tank пока нет информации о дилерах в Перми.

Tank — новый бренд внедорожников премиум-сегмента китайской частной автомобилестроительной компании Great Wall Motors (GWM), известной по маркам Great Wall и Haval. О том, что GWM планирует представить бренд на российском рынке, стало известно осенью прошлого года. Пермь вошла в число 14 городов, где автопроизводитель решил разместить свои первые дилерские центры в РФ. В феврале в России стартовали продажи внедорожника Tank 300, с 12 апреля открылись продажи Tank 500. Обе модели представлены в двух комплектациях — Adventure и Premium, которые различаются уровнем оснащения и, соответственно, стоимостью. Tank 300 Adventure стоит 3,7 млн руб., Premium — 4 млн руб. Tank 500 — 5 и 5,6 млн руб. соответственно. Ожидается, что всего в линейке Tank будет пять моделей.

Группа «Восток Моторс» работает на рынке с 2005 года. Является официальным представителем таких автомобильных брендов, как Genesis, Hyundai, Kia, Lada, Lexus, Mazda, Nissan, Toyota, Skoda, Chery и Exeed. Помимо Перми, у автохолдинга есть дилерские центры в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Новом Уренгое и Новосибирске. В Пермь группа «Восток Моторс» зашла в 2013 году, открыв на ш. Космонавтов, 316в автоцентр Mazda. На данный момент «Восток Моторс» представляет в Перми также бренды Hyundai, Exeed и Chery. Единственным учредителем ООО «Восток Моторс Пермь» является столичное АО «Восток Моторс», принадлежащее Алене Журавель. По данным kartoteka.ru, выручка «Восток Моторс Пермь» в 2021 году составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 84,9 млн руб.

Отметим, что 7 апреля АО «Восток Моторс» учредило в Перми еще одно юрлицо — ООО «ВМ-П-Азия». Компания зарегистрирована по ш. Космонавтов, 328/1, где автохолдинг продает Exeed и Chery. Одновременно были созданы компании с аналогичными названиями в Сургуте и Новом Уренгое — ООО «ВМ-С-Азия» и ООО «ВМ-У-Азия».

На фоне ухода из РФ большинства иностранных брендов интерес дилеров к сотрудничеству с китайскими производителями заметно вырос. Почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских брендов. Verra получила дилерство Exeed и Skywell, а этой весной и Geely. В то же время, компания «Обу­хов» (Volvo), продававшая в Перми Geely, не смогла сохранить дилерство этого бренда. Автохолдинг «Экс­курс» начал продавать автомобили FAW, а также, вместе с «Сатурн-Р-Авто» и «Форвард-Авто», стал дилером Omoda. В декабре «Экскурс» получил дилерство Chery.

Источник на автомобильном рынке удивился, что Tank в Перми будет продавать не «Сатурн-Р-Авто», который, по его информации, тоже претендовал на это. Собеседник «Ъ-Прикамье» считает, что «Сатурн-Р-Авто» был более очевидным выбором на роль дилера этой марки, так как у него в портфеле уже есть Haval, тоже выпускаемый Great Wall Motor. «Но последний год российский авторынок развивается хаотично — компании массово кинулись получать новые дилерства, а от каких-то начинают отказываться. В таких условиях невозможно предсказать, с кем в итоге автопроизводитель заключит дилерский договор»,— отмечает он.

По словам директора по маркетингу и развитию «Сатурн-Р-Авто» Сергея Репина, в компании действительно думали над получением дилерства Tank, но «не сильно боролись за него», так как стоимость входа посчитали завышенной. Господин Репин отметил, что новый китайский внедорожник имеет громкое название, привлекающее внимание. Также он обратил внимание, что в этом году в паблике уже был замечен всплеск рекламной активности нового бренда. «Когда выбор автомобильных марок ограничен, клиенты салонов достаточно быстро узнают новые бренды»,— подчеркнул Сергей Репин. По качественным характеристикам Tank очень схож с Haval, однако по дизайнерскому решению относится к более высокому ценовому сегменту. «Это хороший китайский бренд. Считаю, что своего клиента в Перми он найдет. Если его продажи в Перми будут идти активно, то в дальнейшем дистрибьютор может увеличить число дилеров. Если же потребление этого бренда будет умеренным, то и дилер останется один»,— рассуждает директор по маркетингу и развитию «Сатурн-Р-Авто».

Екатерина Артемова, Евгения Ахмедова