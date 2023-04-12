Кубанские виноделы сообщили о грядущем дефиците корковой пробки

В России в скором времени может наступить дефицит корковых пробок, используемых для закупорки винодельческой продукции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили участники рынка. Это, по их словам, связано с ограничением на поставку корковой пробки в РФ из стран Евросоюза, введенным в рамках пятого санкционного пакета, вступившего в силу 10 июля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На данный момент, как рассказал «Ъ-Кубань» заместитель генерального директора ООО «Кубань-Вино» Евгений Емельянов, в производстве вина так называемый «низкий сезон», поэтому спрос на пробку ниже максимальных годовых значений. В связи с этим, отмечает эксперт, производители корковых пробок могут предложить свободные объемы для покупки.

«При этом сохраняются ограничения на поставку корковой пробки в Россию, введенные в рамках пятого санкционного пакета. Ограничена как физическая логистика готовой пробки, так и логистика денег — платежи за пробку из России не могут принять. Поэтому сейчас пока дефицита на рынке нет, но он возникнет во второй половине года. Стоимость из-за дополнительных затрат на движение денег и сложную транспортную логистику выше в разы»,— рассказал господин Емельянов.

По его словам, пробка производится из коры пробкового дуба, который произрастает на юго-западе Европы и севере Африки. При этом качество сырья из Африки значительно уступает европейскому, а значит, что в производстве пробки в Северной и Южной Америках, а также странах Азии используется сырье из Европы.

«Наладить производство корковой пробки в России возможно, но сырье для производства в любом случае будет из Португалии или Испании»,— резюмировал Евгений Емельянов.

Дмитрий Михеенко

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