Винодельня семьи Ткачева регистрирует бренд «Последний штрих»

Геленджикская винодельня «Шато де Талю», принадлежащая супруге экс-главы Кубани Александра Ткачева – Ольге Ткачевой, подала заявку на регистрацию товарного знака «Последний штрих». Информация об этом содержится в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Заявку компания подала 21 марта 2023 года. Под новым брендом можно производить безалкогольные и алкогольные напитки, включая ликеры и медовуху.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Шато де Талю» зарегистрировано в Геленджике в 2005 году. Генеральный директор — Елена Куркова. Бенефициаром является Ольга Ткачева — жена экс-губернатора Кубани и бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Ей принадлежит 99% процентов акций компании, еще 1% — у ООО «РСХБ-финанс» (структура Россельхозбанка). Сейчас компании принадлежат товарные знаки Chateau De Talu, «Уроки французского», «Круча», «Пора в отпуск» и Pourquoi Pas.

В 2022 году выручка «Шато де Талю» достигла341,4 млн руб. В том числе выручка от продажи вин составила 274,94 млн руб. Однако чистый убыток увеличился на 9,8% и достиг 344,15 млн руб.

Наталья Решетняк

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