Госдума запретила наличные расчеты за покупку металлолома у граждан

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий наличные расчеты с физлицами при продаже ими лома и отходов цветных и черных металлов. Получать оплаты они смогут только в безналичном порядке. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. С этого момента предусмотрена безналичная, если сумма покупки лома цветных металлом превышает 120 тыс. руб., а черных металлов — более 10 тыс. руб. До июля следующего года правительство также сможет скорректировать эти финансовые пороги.

Одни из авторов проекта закона был депутат Андрей Луговой. Он объяснил необходимость его принятия тем, что участники отрасли снимают большие объемы наличных с банковских счетов для расчетов с продавцами. По его словам, неконтролируемый вывод наличных «стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках», передает «Интерфакс».