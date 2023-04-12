Пригожин утверждает, что ЧВК «Вагнер» никогда не зарабатывала денег

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК никогда не было ЧВК в классическом понимании. По его словам, «Вагнер» никогда денег не зарабатывала и осуществляла свою деятельность исключительно за счет его собственных вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Постоянно поступают вопросы по поводу ЧВК. Собственно говоря, ЧВК "Вагнер" никогда не было ЧВК, никогда. Была батальонная тактическая группа "Вагнер", после этого ее дегенерат Коротков (журналист Денис Коротков.— "Ъ") назвал словом ЧВК и понеслось»,— приводит аудиосообщение Евгения Пригожина его пресс-служба.

По словам Евгения Пригожина, ЧВК «Вагнер» — частная армия, которой управляют люди «без бюрократии, без пузырей». «ЧВК "Вагнер" то же самое что ЧОП, то же самое что любая коммерческая структура, нацеленная на зарабатывание денег. ЧВК "Вагнер" никогда денег не зарабатывала, она всегда за мои средства выступала защитником интересов РФ в разных направлениях»,— отметил он.

Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что перед ним или его военной компанией никто никогда не ставил никаких задач. «Сколько бы сплетен не ходило о поставленных задачах из Минобороны или ГРУ. Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»,— подчеркнул он.

Еще в июле 2022 года Евгений Пригожин отрицал свою связь с ЧВК «Вагнер», несмотря на то что после начала российской военной операции на Украине он неоднократно выступал как представитель частной военной компании. Только в сентябре того же года Евгений Пригожин признал, что именно он основал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. В феврале 2023 года Financial Times писала, что Евгений Пригожин заработал более $250 млн в Африке и на Ближнем Востоке.

Милена Костерева