Израильская фирма разработала новую программу-шпион, аналогичную Pegasus

Новая шпионская программа израильского производства была использована в нескольких странах для слежки за журналистами и оппозиционными политиками. Об этом вчера, 11 апреля, сообщила канадская исследовательская лаборатория The Citizen Lab, специализирующаяся на вопросах информационной безопасности и прав человека.

Исследователи обнаружили по меньшей мере пять человек в Северной Америке, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, в отношении которых действовала шпионская программа. Среди них были журналисты, оппозиционные политики и один работник неправительственной организации.

The Citizen Lab выявила серверы в десяти странах, получившие данные с устройств жертв, включая Израиль, Сингапур, Мексику, ОАЭ и Болгарию.

The Citizen Lab утверждает, что после размещения на телефоне или компьютере программа QuaDream может записывать аудио из телефонного звонка, а также внешние звуки через микрофон устройства, фотографировать с его камеры и искать файлы на устройстве без ведома пользователя. Программа также может генерировать свои собственные коды двухфакторной аутентификации, чтобы обеспечить непрерывный доступ к облачным аккаунтам владельца устройства. Она также включает функцию самоуничтожения.

Исследователям The Citizen Lab также стало известно, что компания QuaDream продвигает свои шпионские программы и услуги для правительственных клиентов в Сингапуре, Саудовской Аравии, Мексике, Гане, Индонезии и Марокко .

Согласно информации лаборатории, шпионская программа была создана малоизвестной фирмой QuaDream Ltd, основанной отставным израильским военным. Ранее он работал в NSO Group. Это израильская компания, занимающаяся киберразведкой, известная в первую очередь своим шпионским программным обеспечением Pegasus, позволяющим с легкостью вести слежку с чужих мобильных телефонов. Скандал вокруг Pegasus возник, когда стало известно, что в некоторых странах ее используют для прослушки высокопоставленных политиков.

Дарья Худякова